euroAtlantic Airways reforça frota com o seu primeiro Airbus A330-200

A euroAtlantic Airways ("EAA") anuncia a entrada do CS-TGD, o seu primeiro Airbus A330-200, na frota, marcando um marco importante na expansão da Companhia e no compromisso de prestar serviços de excelência aos seus clientes.

O A330-200, arrendado à AELF, é o sexto widebody da frota da EAA e o primeiro Airbus nos mais de 30 anos de história da empresa. Equipado com motores General Electric CF6-80E, o avião garante desempenho fiável e eficiência no consumo, suportando um peso máximo à descolagem de 233.000 kg, o que permite uma capacidade de carga otimizada para operações de longo curso. Está atualmente configurado com 12 lugares em Business Class e 283 em Economy, totalizando 295 passageiros.

Neste momento, a EAA está a operar para a LOT Polish Airlines na rota diária Nova Iorque–Varsóvia e para a Azul nas rotas Campinas-Lisboa, Recife-Porto e Recife-Madrid. A empresa, líder em ACMI, também presta serviços a entidades governamentais, incluindo as Nações Unidas.

Stewart Higginson, CEO e Chairman da euroAtlantic Airways, comenta:

“Estamos satisfeitos por receber o A330-200 na nossa frota. Esta adição representa a próxima etapa na evolução da EAA, reforçando as nossas capacidades operacionais e presença no mercado. Este avião, reconhecido pela eficiência e experiência superior para o passageiro, marca a nossa transição para operador dual Boeing e Airbus. Expande ainda mais a nossa oferta de longo curso para os segmentos charter e ACMI. Agradecemos à AELF o apoio e colaboração e esperamos continuar a trabalhar com companhias de referência para garantir uma experiência de cliente de topo.”

Joe Cirillo, Chief Commercial Officer da AELF, acrescenta:

“É um orgulho apoiar a EAA no leasing deste A330-200 e contribuir para o desenvolvimento ambicioso da sua frota. Somos especialistas em soluções de leasing flexíveis para operadores dinâmicos como a EAA, que estão a expandir a sua presença em mercados globais. Continuaremos a apoiar a EAA no seu crescimento e inovação nos setores ACMI e charter.”

Sobre a euroAtlantic Airways

A euroAtlantic Airways é uma companhia aérea portuguesa especializada em soluções ACMI e charter, com sede em Carnaxide e base no Aeroporto de Lisboa. Opera uma frota diversificada, oferecendo serviços wet-lease, voos charter e ad-hoc em todo o mundo, tendo servido 727 aeroportos em 167 países ao longo de 32 anos. Desde 2024, a EAA é maioritariamente detida pela Njord Partners.

Sobre a AELF

A Aircraft Engine Lease Finance Inc. (“AELF”) é uma empresa de leasing de aeronaves comerciais, sediada em Chicago, com uma década de experiência a fornecer soluções de financiamento personalizadas a operadores em todo o mundo.