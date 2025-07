Andersen Consulting udvider sine kompetencer inden for kunstig intelligens og digital transformation med Rysun

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting styrker sine kompetencer inden for kunstig intelligens og digital transformation gennem et samarbejde med Rysun, et teknologikonsulentfirma, der er specialiseret i at hjælpe virksomheder med at implementere kunstig intelligens og modernisere deres kernesystemer med henblik på at opnå større fleksibilitet og vækst.

Rysun hjælper virksomheder med at skalere generative AI-initiativer gennem intelligente dataplatforme, moderne digitale fundamenter og robust produktudvikling. Med deres dybe ekspertise inden for teknologi, detailhandel og energi leverer Rysun løsninger, der fremmer innovation, effektivitet og kundeengagement.

"Vores samarbejde med Andersen Consulting hjælper os med at realisere vores vision om at gøre AI til virksomheder mere tilgængeligt for en bredere kundebase," siger Vishal Shukla, administrerende direktør hos Rysun. "Sammen ser vi frem til at hjælpe organisationer med at maksimere afkastet af deres digitale investeringer, skalere AI med tillid og tilpasse sig med fleksibilitet og robusthed i et hurtigt udviklende marked."

"Dette samarbejde fremmer vores mission om at hjælpe kunderne med at navigere gennem den digitale disruption med de mest innovative og skalerbare løsninger," siger Mark L. Vorsatz, global bestyrelsesformand og administrerende direktør for Andersen. "Rysuns tekniske ekspertise og AI-kompetencer supplerer vores globale konsulentplatform og muliggør en hurtigere transformation og målbar forretningsmæssig effekt for vores kunder over hele verden."

