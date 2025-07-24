Andersen Consulting與Rysun攜手合作，擴展AI與數位化轉型能力

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Andersen Consulting透過與Rysun的合作強化其在AI和數位化轉型領域的能力。Rysun是一家技術顧問公司，專注於協助企業採用AI技術、實現核心系統現代化，從而提升敏捷性並推動成長。

Rysun透過智慧資料平台、現代化數位基礎和強大的產品工程能力，協助企業擴充生成式AI計畫。憑藉在科技、零售和能源領域的深厚專業知識，Rysun為客戶提供能驅動創新、提升效率並強化客戶參與度的解決方案。

Rysun執行長Vishal Shukla表示：「與Andersen Consulting的合作有助於我們將簡化企業AI的願景帶給更廣泛的客戶群體。我們期待攜手合作，賦能各類組織，讓它們在數位投資中實現報酬最大化，自信地擴展AI應用，並在快速變化的市場中靈活適應、穩健發展。」

Andersen全球董事長兼執行長Mark L. Vorsatz表示：「此次合作推進了我們的使命——透過最具創新性和可擴充性的解決方案，協助客戶在數位變革中引領潮流。Rysun在工程領域的卓越表現和AI專業知識與我們的全球顧問平台形成互補，將為我們的全球客戶加快轉型進程，並帶來可衡量的業務影響。」

Andersen Consulting是一家全球性的顧問機構，提供一系列全面的服務，涵蓋企業策略、業務、技術和AI轉型，以及人力資本解決方案。Andersen Consulting與Andersen Global的多維服務模式相結合，在全球平台上提供世界一流的顧問、稅務、法律、估值、全球人員流動和顧問專業服務，在全球擁有超過2萬名專業人員，並透過其成員公司和合作公司在500多個地點設有分支機搆。Andersen Consulting Holdings LP是一家有限合夥企業，透過其在全球的成員公司和合作公司提供顧問解決方案。

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