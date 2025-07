SES et le gouvernement du Luxembourg développeront et lanceront un nouveau satellite de défense au profit de GovSat

LUXEMBOURG--(BUSINESS WIRE)--SES et le gouvernement du Luxembourg ont annoncé aujourd’hui leur projet de développement d’un deuxième satellite au profit de GovSat (LuxGovSat S.A.), leur partenariat public-privé et co-entreprise à parité égale (50/50), afin de fournir aux gouvernements des services de communications par satellite sécurisés, fiables et accessibles.

Placé au-dessus de l’arc orbital européen, GovSat-2 rejoindra GovSat-1 pour augmenter les services de connectivité ultra-sécurisés fournis aux clients gouvernementaux de cette région. Ce satellite sera basé sur la plateforme Spacebus 4000B2 de Thales Alenia Space.

Lancé en 2018 et exploité depuis par GovSat à partir d’un centre opérationnel sécurisé situé au Luxembourg, GovSat-1, premier satellite de défense de la co-entreprise, soutient la Direction de la défense du Grand-Duché, plusieurs États membres de l’UE et de l’OTAN, le Département de la défense (DoD) des États-Unis, et d’autres utilisateurs gouvernementaux. Il assure une connectivité sur les théâtres d’opérations, une interconnexion entre sites institutionnels et de défense, un contrôle des frontières, des services de renseignement, surveillance et reconnaissance, et divers autres types de communications pour des missions aériennes, terrestres et maritimes.

Le tout nouveau satellite GovSat-2 étendra la couverture et l’échelle de GovSat, et est conçu pour répondre aux besoins des utilisateurs du secteur de la défense au plus haut niveau de sûreté et de qualité de service. Il offrira un gain capacitaire dans les bandes de fréquences UHF (ultra-high frequency), X et Ka militaire, ainsi que d’autres caractéristiques aux normes de sécurité, telles qu’un durcissement dédié, un système antibrouillage avancé et la géolocalisation intégrée.

L’investissement dans GovSat-2 est conforme aux critères de la politique financière de SES, ainsi qu’aux prévisions combinées de l’entreprise en matière de dépenses d’investissement. Ce satellite sera cofinancé par SES et le gouvernement du Luxembourg, sous réserve du vote parlementaire du projet de loi correspondant.

« L’acquisition de GovSat-2 témoigne du succès du partenariat public-privé GovSat, qui fournit au Luxembourg, à nos alliés et à nos partenaires des services sécurisés de communication militaire par satellite à même de compléter leurs systèmes nationaux et de soutenir un large éventail d’applications critiques pour les forces armées et de sécurité civile », a déclaré Yuriko Backes, ministre de la Défense du Luxembourg. « Avec GovSat-2, le Luxembourg montrera une fois de plus son impact significatif dans le domaine spatial. »

« Compte tenu des bouleversements géopolitiques actuels et des besoins accrus en matière de capacités évolutives de défense et sécurité nationale, nous assistons à une forte hausse de la demande de connectivité fiable et sécurisée en orbite géostationnaire à travers toute la région EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique), mais aussi au-dessus des océans Atlantique et Indien, et des mers Méditerranée et Baltique », a déclaré Adel Al-Saleh, CEO de SES. « À l’heure où les gouvernements de toute l’Europe cherchent à renforcer leurs moyens souverains de communication par satellite pour leurs besoins de défense et de renseignement, GovSat-2 apportera à GovSat une capacité MILSATCOM supplémentaire pour couvrir ce pôle de croissance stratégique. »

« GovSat-2 traduit la forte demande de communications par satellite utilisées dans un contexte militaire et permettra à notre partenariat publique-privé GovSat de renforcer et d’étendre les services que nous fournissons depuis 2018. Ce satellite ultra-performant pourra fonctionner dans de nouvelles bandes de fréquences et sera doté de fonctionnalités innovantes pour aider l’OTAN et les pays partenaires à relever les défis de connectivité futurs », a déclaré Patrick Biewer, CEO de GovSat.

À propos de SES

Chez SES, nous sommes convaincus que l’espace a le pouvoir de faire la différence. C’est pourquoi nous concevons des solutions spatiales qui aident les gouvernements à protéger, les entreprises à prospérer et les populations à rester connectées, quel que soit l’endroit sur Terre. Grâce à des satellites multi-orbites intégrés et des réseaux terrestres implantés dans le monde entier, nous apportons une connectivité universelle résiliente et la plus haute qualité de contenus audiovisuels à celles et ceux qui pensent aujourd’hui au monde de demain. Avec notre acquisition d’Intelsat, nous offrons désormais plus de 100 années cumulées de leadership de l’industrie globale et un palmarès conjugué d’innombrables innovations inédites sur le marché. En tant que partenaire de confiance vis-à-vis de nos clients et de tout l’écosystème spatial, SES bouleverse l’ordre établi bien au-delà de la couverture géographique.