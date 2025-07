Mary Kay代表性粉色凱迪拉克升級為純電動車型OPTIQ

Share

下一代職業用車引領創新、永續發展與商機邁向未來

Mary Kay執行長Ryan Rogers表示:「數十年來,Mary Kay粉色凱迪拉克一直象徵著成就、抱負與肯定的力量。隨著純電動OPTIQ的推出,我們在傳承這一代表性遺產的同時,也正駛向一個變革性的未來——這個未來植根於我們對永續發展的承諾,致力於激勵和表揚一代又一代獨立銷售隊伍的成就。」(照片提供:Mary Kay Inc.)

More News From Mary Kay Inc.

Get RSS Feed