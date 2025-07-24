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Mary Kay代表性粉色凱迪拉克升級為純電動車型OPTIQ

下一代職業用車引領創新、永續發展與商機邁向未來

original Mary Kay執行長Ryan Rogers表示：「數十年來，Mary Kay粉色凱迪拉克一直象徵著成就、抱負與肯定的力量。隨著純電動OPTIQ的推出，我們在傳承這一代表性遺產的同時，也正駛向一個變革性的未來——這個未來植根於我們對永續發展的承諾，致力於激勵和表揚一代又一代獨立銷售隊伍的成就。」（照片提供：Mary Kay Inc.）

Mary Kay執行長Ryan Rogers表示：「數十年來，Mary Kay粉色凱迪拉克一直象徵著成就、抱負與肯定的力量。隨著純電動OPTIQ的推出，我們在傳承這一代表性遺產的同時，也正駛向一個變革性的未來——這個未來植根於我們對永續發展的承諾，致力於激勵和表揚一代又一代獨立銷售隊伍的成就。」（照片提供：Mary Kay Inc.）

達拉斯--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球美妝巨擘Mary Kay Inc.今日宣布，其在賦能客戶事業的歷程中達成一項重要里程碑：將備受喜愛的粉色凱迪拉克升級為純電動汽車(EV)。粉色凱迪拉克OPTIQ在Mary Kay年度研討會上首次亮相，此次研討會是首次在北卡羅來納州充滿活力的夏洛特市舉辦。

凱迪拉克OPTIQ的推出，是Mary Kay踐行創新、環境責任承諾的重要一步，也契合了下一代Mary Kay獨立銷售隊伍及其客戶的期待。從燃油車到電動車的改變，不僅是一次車輛升級，更代表這個代表性美妝品牌對未來的全新展望。

Mary Kay執行長Ryan Rogers表示：「數十年來，Mary Kay粉色凱迪拉克一直象徵著成就、抱負與肯定的力量。隨著純電動OPTIQ的推出，我們在傳承這一代表性遺產的同時，也正駛向一個變革性的未來——這個未來植根於我們對永續發展的承諾，致力於激勵和表揚一代又一代獨立銷售隊伍的成就。」

GM Envolve副總裁Ian Hucker表示：「我們與Mary Kay的合作已延續數十年，建立在創新、賦能與追求卓越的共同價值觀基礎之上。當這家公司勇敢邁向電動車時代，我們很驕傲能與他們並肩前行，支援這一兼具永續性與深遠啟發意義的願景。粉色凱迪拉克OPTIQ是令人振奮的一步，它將凱迪拉克代表性的性能與奢華、富有意義的創新及目標驅動的影響力融為一體。」

關於粉色凱迪拉克OPTIQ：

  • OPTIQ保留了辨識度極高的粉色珍珠漆外觀，同時採用流線型現代化車身設計，並配備各種尖端功能。這款車彰顯了公司在減少碳足跡方面的努力，同時持續傳遞激勵力量，此為Mary Kay永續發展承諾的一部分。
  • 憑藉卓越的空氣動力學性能，美國國家環境保護局(EPA)預估OPTIQ的續航里程達302英里1。變革性的GM EV電池平台與驅動單元加上低滾阻輪胎的使用，共同造就了這一出色續航表現。
  • 車尾的通風式後擾流板、擴散器及其他雕塑感設計項目，在增強空氣動力學性能的同時又絲毫不影響這款SUV的驚豔外觀。
  • OPTIQ將內部空間與奢華感融入舒適座艙。發光裝飾與細節點綴詮釋了OPTIQ獨有的凱迪拉克內飾奢華風格，而車載科技套件包括19揚聲器AKG音響系統和杜比全景聲(Dolby Atmos)等功能，帶來便捷的直覺式使用體驗。

您知道嗎：

  • 代表性的粉色凱迪拉克誕生於1968年：Mary Kay Ash從達拉斯一家經銷商處購入一輛凱迪拉克Coupe De Ville，隨即讓人將其噴塗成與Mary Kay®唇眼彩妝盤同款的淡粉色。General Motors後來將這一顏色命名為「Mary Kay Pink Pearl」，該色調為Mary Kay專屬。
  • Mary Kay連續三年（2023年、2024年、2025年）被Euromonitor International評選為「全球排名第一的直銷護膚與彩妝品牌」2

關於Mary Kay Inc.

敢於打破玻璃天花板的先驅Mary Kay Ash于1963年在德州創立了她的夢想美妝品牌，其目標只有一個：豐富女性生活。這個夢想已經發展成為一家全球性公司，在40多個市場擁有數百萬獨立銷售人員。60多年來，Mary Kay提供的機會使女性能夠透過教育、指導、宣導和創新活動來定義自己的未來。Mary Kay致力於投資美妝背後的科學，並生產尖端護膚、彩妝、營養補充品和香水等產品。Mary Kay相信我們需要為了子孫後代保護我們的地球，保護受癌症和家暴影響的女性，並鼓勵年輕人追隨自己的夢想。更多資訊請造訪 marykayglobal.com 。歡迎在 FacebookInstagramLinkedInX 上關注我們。

 

 

 

 

1

 

GM以開發測試和/或符合SAE J1634修訂版2017-MCT標準的分析預測為基礎得出續航里程，量產前可能調整。實際續航可能受溫度、地形、電池老化、負載及使用與保養方式等多種因素影響而有所不同。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.cadillac.com

 

2

 

「資料來源：Euromonitor International Limited；《美妝與個人護理2025版》，按建議零售價(RSP)計算的價值銷售額，2024年資料」

 

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

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Mary Kay Inc.企業傳播部
marykay.com/newsroom
972.687.5332或media@mkcorp.com

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