墨爾本大學選擇Rimini Street來降低其Oracle系統相關風險並加速創新

拉斯維加斯--( BUSINESS WIRE )--(美國商業資訊)-- Rimini Street, Inc.(納斯達克股票代號:RMNI)是全球端到端企業軟件支援、管理及創新解決方案供應商,亦是 Oracle、SAP 及 VMware 軟件的領先第三方支援服務提供商。該公司今日宣佈,將 SAP ECC 6.0 及 S/4HANA 所有版本的完整支援服務延長至 2040 年,客戶無需完成 SAP 要求的 S/4HANA on RISE 遷移,即可繼續獲得 SAP 年度支援服務及全面支援。 Rimini Street SAP 客戶獲得長期節省以自籌資金創新 現有Rimini Support™ for SAP 的客戶不會受到 SAP 維護服務終止日期的影響。憑藉 Rimini Street 作為單一可信賴合作夥伴提供的無與倫比的支援、服務及指導,客戶可確保系統順暢運作,完全符合稅務及法規要求,並將節省的 IT 預算重新分配至自籌資金創新。 Rimini Street 於十五年前推出 Rimini Support for SAP 服務,目前已為數百家 SAP ECC 6.0 和 S/4HANA...