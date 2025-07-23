墨爾本大學選擇Rimini Street來降低其Oracle系統相關風險並加速創新

拉斯維加斯--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 端對端企業軟體支援、管理與創新解決方案的全球供應商以及Oracle、SAP和VMware軟體的領先支援服務協力廠商Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI) 今天宣布，澳洲排名第一的高等學府墨爾本大學已選擇Rimini Street，助力這一擁有55,000名學生和10,000名員工的組織實現更大的數位創新投資。

該大學將Rimini Support™、Rimini Connect™和Rimini Protect™應用於其Oracle Database、EBS和Hyperion系統，因此無需進行昂貴且頻繁的升級，也無需高投資報酬率，便能靈活地針對其核心系統進行創新。此一策略性舉措使該學術機構能夠持續致力於提供卓越的學生體驗。

墨爾本大學企業技術總監Daniel Buttigieg表示：「現今的學生希望實現在線上學習課程或存取資源。遷移至Rimini Street所節省的成本讓我們得以重新投資，並把精力放回到開發新數位解決方案，以及提升使用者的線上存取能力上。」

Rimini Street以更好的支援模式降低其客製化Oracle環境的風險

Buttigieg負責監督大學的企業系統和服務，涵蓋資料中心、網路以及ERP和CRM系統，其中作為大學財務、人力資源和薪資結算等後勤辦公室活動基礎的ERP系統包括了為專門流程和資料流而開發的300多個客製化系統。

以上這些客製化並不在Oracle的供應商支援之內，這使得大學的回應速度出現滯後，有時甚至會出現排隊數月都無法得到處理的問題。

Buttigieg表示：「在採用Rimini Street之前，我們為了能持續獲得供應商的支援，必須依照他們的時間表不斷升級，這樣當我們提出要求時，他們才不會回覆我們說：『對不起，我們已經不再支援您所使用的版本』。我們陷入了升級的無限循環，每次升級都需要長達數月的準備、測試和部署。而風險同樣很高，如果升級或安全修補程式出錯，我們可能會失去對ERP或身分管理系統等的存取權，這對於我們這種規模、員工和學生數量的機構來說，可能是災難性的。」

Buttigieg 補充道：「我們在平台上的投資與我們所支付的支援成本並不相稱。因此，遷移到Rimini Street而不採用較新版本的軟體，對我們來說並無影響，因為我們無法從支援成本中看到投資的價值。」

端對端軟體支援和服務加速了數位創新，而不會造成干擾

Buttigieg表示，轉用Rimini Street之後，他們不再擔心核心系統的支援問題，也不必將資金和團隊專注在不必要的升級上。大學對Rimini Street所提供服務的價值與品質充滿信心，因此新增了針對電子郵件的Rimini Connect™，以確保持續與電子郵件伺服器相容，並利用最新的安全協定。

Buttigieg說：「Rimini Support確保我們的系統運作暢順，Rimini Protect為我們提供主動防護，避免威脅和漏洞，而Rimini Connect則延長了我們現有版本的使用壽命。這一切都不需要執行另一次升級。」

墨爾本大學證明，明智的資訊科技策略不僅能省錢，還能為創新與成長開啟新的機會。

Rimini Street負責產業團隊與零售解決方案的副總裁Dion Rooney表示：「教育產業競爭激烈，要站在創新的最前線，就必須投入人力、時間與金錢。我們為澳洲、紐西蘭及海外的眾多高等教育機構提供更優質的支援，助力其最佳化並重新分配資源，使其能夠專注於現代化建設和策略計畫，從而加快實現願景的進程。這無疑是一項明智之舉，學校和學生都能從中受益。」

在此瞭解更多墨爾本大學與Rimini Street合作創新的故事。

查看Rimini Street的完整產品組合，包括響應超快、值得信賴且經過驗證的支援、託管服務、安全性、整合、可觀測性、專業服務以及適用於SAP、Oracle、VMware以及更多應用程式的Rimini ONE™端對端外包解決方案，以提升競爭優勢、盈利能力並助力成長。

關於Rimini Street, Inc.

「羅素2000指數」(Russell 2000®)公司Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI)是端對端企業軟體支援和創新解決方案的全球供應商，以及Oracle、SAP和VMware軟體的領先支援服務協力廠商。該公司提供全面的統一解決方案組合，用於運行、管理、支援、自訂、設定、連接、保護、監控和最佳化企業應用程式、資料庫和技術軟體。該公司已與《財星》全球100大企業、《財星》500大企業、中型企業、公共部門和政府機構簽署了數千份合約，這些機構選擇Rimini Street為其值得信賴、經驗證的關鍵任務企業軟體解決方案供應商，實現更好的營運成果，節省數十億美元的開銷，用於為AI和其他創新投資提供資金支援。

如欲瞭解更多資訊，請造訪 www.riministreet.com ，並在 X 、 Facebook 、 Instagram 和 LinkedIn 上與Rimini Street聯絡。

前瞻性陳述

本新聞稿中的某些陳述並非歷史事實，而是《1995年私人證券訴訟改革法案》安全港條款所定義的前瞻性陳述。前瞻性陳述通常含有以下字詞：「預期」、「假設」、「相信」、「繼續」、「可以」、「目前」、「估計」、「預計」、「預報」、「未來」、「打算」、「也許」、「或許」、「前景」、「計畫」 、」可能」、「目標」、「潛力」、「預測」、「推測」、「似乎」、「尋求」、「應該」、「將」、「會」或其他類似字詞、片語或表述。這些前瞻性陳述包括但不限於我們對未來事件、未來機會、全球擴張及其他成長計畫和我們對此類計畫的投資之預期的陳述。這些陳述根據不同的假設以及管理層目前的預期，並非是對實際業績的預測，也非歷史事實。這些陳述受制於有關Rimini Street業務的一系列風險和不確定性，實際結果可能會大相逕庭。這些風險和不確定性包括但不限於：未決訴訟或任何新訴訟的不利發展和相關抗辯成本，包括未決上訴動議的處置和任何新索賠；為遵守法院就Rimini II訴訟事宜下達的任何禁令而產生的任何支出，以及對未來期間收入和與這些工作相關的成本的影響；Rimini Street經營所在的商業環境的變化，包括任何總體經濟衰退趨勢、地緣政治緊張加劇和外匯匯率變化的影響，以及影響我們經營所在產業和我們客戶經營所在產業的一般金融、經濟、監管和政治狀況的影響；企業軟體管理與支援格局的演進，以及我們對市場進行教育以吸引和留住客戶並進一步滲透客戶群的能力；軟體支援服務行業的激烈競爭以及我們關於公司定價模式的意圖；客戶對我們擴大的產品和服務組合以及我們預期推出的產品和服務的採用情況；我們對新產品、合作夥伴關係和聯盟計畫的預期，包括但不限於我們與ServiceNow的合作關係；我們的營收成長能力、準確預測營收的能力，以及根據目前的營收預期和產品擴大而管理成本的結果；上一財政年度和本財政年度裁員的預期影響以及相關的重整成本；我們對總目標市場的估計，以及相對於使用其他供應商而言客戶節省成本的預期；我們銷售週期的時間變化；與保留率相關的風險，包括我們準確預測保留率的能力；我們管理團隊一名或多名成員的流失；我們吸引和留住更多合格人員的能力；我們的業務計畫、未來成長能力以及實現和維持獲利的能力；我們計畫終止為Oracle PeopleSoft產品提供服務；我們股價的波動性及相關證券交易要求的法規遵循；我們以有利條件進行股權或債務融資的需求和能力，以及我們從營運中獲得現金流以協助為我們的成長計畫增加投資提供資金的能力；與全球營運相關的風險；我們防止未經授權存取我們的資訊技術系統及其他網路安全威脅的能力；我們或我們的第三方供應商及服務供應商可能使用的生成式人工智慧(AI)技術相關的任何缺失；我們保護員工及客戶機密資訊以及遵守隱私權法規的能力；我們維持有效財務報告內部控制系統的能力；我們維持、保護及提升品牌和智慧財產權的能力；法律法規的變更，包括稅法的變更或我們採取的稅務立場的不利結果；關稅成本（包括鑑於美國政府實施的新關稅或提高的關稅，以及受影響國家採取報復性貿易措施的可能性，所涉及的關稅減免或降低關稅的能力）；我們未能建立足夠的稅務儲備；我們實現淨營業損失利益的能力；環境、社會與治理議題對我們的聲譽或業務造成的任何負面影響，以及我們的業務因報告此類議題而面臨的額外成本或風險；我們與美國政府及國際政府保持良好合作關係及與政府實體簽署新合約的能力；我們的信用貸款對我們的業務及相關利率風險的持續還債義務以及財務和營運契約；我們的現金及現金等價物是否足以滿足我們的流動資金需求；根據我們的股票回購計畫進行回購（如有）的金額及時間，以及我們透過該計畫提升股東價值的能力；Rimini Street股權證券長期價值的不確定性；擾亂我們或我們客戶業務的災難性事件；以及在 Rimini Street於2025年5月1日遞交的Form 10-Q季度報告中「風險因素」標題下討論的風險因素，以及Rimini Street未來的Form 10-K年度報告、Form 10-Q季度報告、Form 8-K當期報告和Rimini Street遞交給美國證券交易委員會的其他文件中不時更新的風險因素。此外，前瞻性陳述提供了截至本通訊稿發表之日Rimini Street對未來事件和觀點的預期、計畫或預測。Rimini Street預計後續事件和事態發展將導致Rimini Street的評估發生變化。然而，儘管Rimini Street可能會在未來某個時間點選擇更新這些前瞻性陳述，但Rimini Street特別聲明，除法律規定之外，公司沒有任何這方面的義務。這些前瞻性陳述不應被視為代表Rimini Street在本通訊稿發表之日後任何日期的評估結果。

© 2025 Rimini Street, Inc。保留所有權利。「Rimini Street」是Rimini Street, Inc.在美國及其他國家的註冊商標，Rimini Street、Rimini Street標誌及其組合，以及其他以TM標示的標記均為Rimini Street, Inc.的商標。所有其他商標均為其各自擁有者的財產，除非另有說明，否則Rimini Street與任何此類商標持有人或本文提及的其他公司並無關聯、認可或聯繫。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。