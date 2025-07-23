Andersen Consulting携手Exponential Digital Solutions提升数字化转型能力

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Andersen Consulting正通过与Exponential Digital Solutions (10xDS)的合作，持续打造其数字化咨询平台。10xDS是一家专注于AI驱动转型及新兴技术的公司。

10xDS由首席执行官Binu Koshy于2016年创立，提供涵盖自动化、分析、人工智能、网络安全及数字化产品开发等领域的下一代解决方案。该公司采用多学科方法，将技术专长与战略洞察力相结合，助力客户采用并规模化部署下一代解决方案。凭借涵盖多个行业的跨境经验，10xDS致力于解决运营效率低下的问题，并通过数字化创新释放新价值。

Binu表示：“在10xDS，我们打造了一个以创新为根基的组织，并坚信AI和新兴技术能切实改善业务成果。此次合作将支持我们的使命，即规模化部署变革性数字化解决方案，并拓展我们为全球客户提供服务的范围。”

Andersen全球董事长兼首席执行官Mark L. Vorsatz表示：“Binu在专业服务领域的经验，以及他在领导大规模转型项目方面的专长，为我们的咨询平台带来了宝贵视角。新增合作公司10xDS，体现了我们寻求合作的对象所具备的特质——具有前瞻性思维、以技术为核心，植根于创新且致力于产生切实的业务影响。他们在自动化、AI及数字化执行方面的专业能力，将使我们能为客户提供更全面的技术驱动型解决方案。”

Andersen Consulting是一家全球性的咨询机构，提供一系列全面的服务，涵盖企业战略、业务、技术和AI转型，以及人力资本解决方案。Andersen Consulting与Andersen Global的多维服务模式相结合，在全球平台上提供世界级的咨询、税务、法律、估值、全球人员流动和咨询专业服务，在全球拥有超过2万名专业人员，并通过其成员公司和合作公司在500多个地点设有分支机构。Andersen Consulting Holdings LP是一家有限合伙企业，通过其在全球的成员公司和合作公司提供咨询解决方案。

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