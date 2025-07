Cizzle Brands lance Rocket Berry Blast, une nouvelle saveur de CWENCH Hydration™, en collaboration avec l'attaquant vedette des Canadiens de Montréal, Cole Caufield

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Cizzle Brands Corporation (Cboe Canada : CZZL) (OTCQB : CZZLF) (Francfort : 8YF) (la « Société » ou « Cizzle Brands ») a le plaisir d’annoncer aujourd’hui le lancement officiel de Rocket Berry Blast, une nouvelle saveur de la boisson sportive phare de Cizzle Brands, CWENCH Hydration™, dont le goût sucré et juteux est parfait pour la saison estivale.

Cizzle Brands s'est associé à l'ailier droit vedette des Canadiens de Montréal, Cole Caufield, pour développer Rocket Berry Blast et le rendre disponible aux athlètes de tous âges à travers l'Amérique du Nord.

Le lancement de Rocket Berry Blast s'appuie sur la croissance soutenue de CWENCH Hydration™ en Amérique du Nord après le lancement initial du produit à la fin du mois de mai 2024. En plus de Rocket Berry Blast et de ses quatre saveurs de base initiales (Rainbow Swirl, Blue Raspberry, Berry Crush et Cherry Lime), Cizzle Brands a introduit avec succès trois nouvelles saveurs à durée limitée, y compris Tropical Flow et Pink Lemon Flow fabriquées en collaboration avec Coach Chippy, ainsi que Celly Freeze lancé en collaboration avec Chippy, Austen Alexander, Coach Jeremy, Nasher, Pavel Barber et Swaggy P (Pete Lenes). Le succès de Tropical Flow a été si marqué que Cizzle Brands l’a maintenant ajouté comme l’une de ses saveurs principales.

Au moment de ce lancement, la saveur Rocket Berry Blast de CWENCH Hydration™ est vendue par les détaillants suivants :

FGL : Entrepôt du Hockey;

Sports Rousseau;

Hockey Experts;

ShopSanté; et

La Source du Sport.

John Celenza, fondateur, président et chef de la direction de Cizzle Brands, a déclaré : « Il semble que les athlètes de tous âges ne se lassent pas de CWENCH Hydration™, ce qui devient encore plus évident chaque fois que nous lançons une nouvelle saveur. Le succès de Tropical Flow, Pink Lemon Flow et Celly Freeze a dépassé nos attentes déjà élevées, et nous nous attendons à ce que Rocket Berry Blast fasse de même. C'est l'une de nos saveurs préférées à ce jour, parfaite pour être actif pendant l'été ou les longues journées à la patinoire. Nous n'aurions pas pu choisir un meilleur coéquipier que Cole Caufield pour lui donner vie. C'est une véritable étoile à tous égards et il est aimé au Québec, où nous constatons une forte croissance et où nous voulons renforcer la présence de CWENCH et de tous nos produits. »

À propos de Cizzle Brands Corporation

Cizzle Brands Corporation est une entreprise de nutrition sportive qui révolutionne le domaine de la santé et du bien-être. Grâce à une collaboration étroite et à des tests approfondis menés avec des athlètes et des entraîneurs de haut niveau dans plusieurs sports d'élite, Cizzle Brands a lancé deux gammes de produits phares dans le domaine de la nutrition sportive : (i) CWENCH Hydration™, une boisson sportive meilleure pour la santé, désormais disponible dans plus de 3 300 points de vente au Canada, aux États-Unis et en Europe; et (ii) Spoken Nutrition, une marque haut de gamme de nutraceutiques destinés aux athlètes, certifiée NSF Certified for Sport®. Tous les produits Cizzle Brands sont conçus pour aider les personnes à atteindre leur meilleur niveau, tant dans le cadre de compétitions sportives que dans la vie quotidienne, en adoptant un mode de vie actif, sain et dynamique.

Pour en savoir plus sur Cizzle Brands, veuillez consulter le site : https://www.cizzlebrands.com/

Pour en savoir plus sur CWENCH Hydration™, veuillez consulter le site : https://www.cwenchhydration.com

Au nom du Conseil d’administration de la société,

CIZZLE BRANDS CORPORATION

« John Celenza »

John Celenza, fondateur, président et chef de la direction

AVERTISSEMENT CONCERNANT LES INFORMATIONS PROSPECTIVES

Ce communiqué de presse contient des « informations prospectives » qui peuvent inclure, mais sans s’y limiter, des informations concernant les activités, événements ou développements que la société s’attend à voir se réaliser ou anticiper dans l’avenir, tels que, mais sans s’y limiter : de nouveaux produits de la société et des opportunités potentielles de ventes et de distribution. Ces informations prospectives sont souvent, mais pas toujours, identifiées par l’utilisation de mots et d’expressions tels que « planifie », « s’attend à », « est attendu », « budget », « prévu », « estime », « prévoit », « a l’intention », « anticipe », ou « croit » ou des variations (y compris des variations négatives) de ces mots et expressions, ou déclarent que certaines actions, événements ou résultats « peuvent », « pourraient », « seraient » ou « seront » entrepris, se produiront ou seront atteints. Diverses hypothèses ou facteurs sont généralement appliqués pour tirer des conclusions ou établir les prévisions ou projections contenues dans les informations prospectives. Ces hypothèses et facteurs sont basés sur les informations actuellement disponibles pour la société.

Les informations prospectives comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes ainsi que d’autres facteurs de risque susceptibles d’entraîner des écarts significatifs entre les résultats, la performance ou les réalisations réelles et les résultats, la performance ou les réalisations futures exprimés ou implicites dans les informations prospectives. Ces risques incluent, entre autres, les risques liés à la concurrence accrue et aux conditions financières mondiales actuelles, les risques d’accès et d’approvisionnement, la dépendance à l’égard du personnel clé, les risques opérationnels, les risques réglementaires, ainsi que les risques liés au financement, à la capitalisation et à la liquidité. Bien que la société ait tenté d’identifier les facteurs importants susceptibles de provoquer des écarts matériels entre les résultats réels et ceux contenus dans les informations prospectives, d’autres facteurs pourraient également entraîner des résultats non conformes aux attentes, estimations ou intentions. Il n’est pas garanti que ces informations se révéleront exactes, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer substantiellement de ceux anticipés dans ces déclarations. Par conséquent, les lecteurs ne doivent pas accorder une confiance excessive aux informations prospectives. La société ne s’engage à aucune obligation, sauf si la loi l’exige, de mettre à jour ces déclarations prospectives si les convictions, estimations ou opinions de la direction, ou d’autres facteurs, venaient à changer.