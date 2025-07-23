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Andersen Consulting攜手Exponential Digital Solutions提升數位化轉型能力

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Andersen Consulting正透過與Exponential Digital Solutions (10xDS)的合作，持續打造其數位化顧問平台。10xDS是一家專注於AI驅動轉型及新興技術的公司。

10xDS由執行長Binu Koshy于2016年創立，提供涵蓋自動化、分析、人工智慧、網路安全及數位化產品開發等領域的下一代解決方案。該公司採用跨領域方法，將技術專長與策略洞察相結合，協助客戶採用並規模化部署下一代解決方案。憑藉涵蓋多個產業的跨境經驗，10xDS致力於解決營運效率不彰的問題，並透過數位化創新釋放新價值。

Binu表示：「在10xDS，我們打造了一個以創新為根基的組織，並堅信AI和新興技術能切實改善業務成果。此次合作將支援我們的使命，即規模化部署變革性數位化解決方案，並擴大我們為全球客戶提供服務的範圍。」

Andersen全球董事長兼執行長Mark L. Vorsatz表示：「Binu在專業服務領域的經驗，以及他在領導大規模轉型計畫方面的專長，為我們的顧問平台帶來了寶貴視角。新增合作公司10xDS，體現了我們尋求合作的對象所具備的特質——具有前瞻性思維、以技術為核心，植根于創新且致力於產生切實的業務影響。他們在自動化、AI及數位化執行方面的專業能力，將使我們能為客戶提供更全面的技術驅動型解決方案。」

Andersen Consulting是一家全球性的顧問機構，提供一系列全面的服務，涵蓋企業策略、業務、技術和AI轉型，以及人力資本解決方案。Andersen Consulting與Andersen Global的多維服務模式相結合，在全球平台上提供世界一流的顧問、稅務、法律、估值、全球人員流動和顧問專業服務，在全球擁有超過2萬名專業人員，並透過其成員公司和合作公司在500多個地點設有分支機搆。Andersen Consulting Holdings LP是一家有限合夥企業，透過其在全球的成員公司和合作公司提供顧問解決方案。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

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