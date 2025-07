TotalEnergies - Angola : Démarrage des projets offshore BEGONIA et CLOV Phase 3

PARIS--(BUSINESS WIRE)--TotalEnergies (Paris:TTE) (LSE:TTE) (NYSE:TTE) annonce le démarrage de la production de BEGONIA et CLOV Phase 3. Ces projets offshore, qui tirent parti des capacités disponibles des unités flottantes de production, stockage et déchargement (FPSO) PAZFLOR et CLOV, représentent une production combinée de 60 000 barils par jour.

Le raccordement de ces deux projets permet de développer des réserves supplémentaires tout en tirant parti de la capacité disponible des FPSO existants, avec un coût marginal faible et une intensité carbone réduite.

BEGONIA, premier développement du bloc 17/06

TotalEnergies (30 %, opérateur) annonce le démarrage de la production de BEGONIA, premier développement inter-blocs en Angola. Ce projet a été rendu possible grâce à la bonne coopération entre le concessionnaire angolais Agencia Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANPG), les partenaires du bloc 17/06, Sonangol E&P (30 %), SSI (27,5 %), ETU Energias (7,5 %) et Falcon Oil (5 %) ainsi que les partenaires du bloc 17, lui aussi opéré par TotalEnergies.

Situé à 150 kilomètres des côtes angolaises, BEGONIA est un projet d’une capacité de 30 000 barils par jour, dont les cinq puits sous-marins sont raccordés au FPSO PAZFLOR.

CLOV Phase 3, projet de prolongation du bloc 17

TotalEnergies (38 %, opérateur) annonce également le démarrage de la production de CLOV Phase 3 sur le bloc 17, en accord avec l’ANPG et ses partenaires Equinor (22,16 %), ExxonMobil (19 %), Azule Energy (15,84 %) et Sonangol E&P (5 %).

Situé à 140 kilomètres des côtes angolaises, CLOV Phase 3 est un projet d’une capacité de 30 000 barils par jour, composé de quatre puits sous-marins raccordés au FPSO CLOV.

« TotalEnergies, opérateur des blocs 17 et 17/06, poursuit activement ses développements à bas coûts et faibles émissions afin d’accroître sa production Amont de plus de 3 % en 2025 », a déclaré Nicolas Terraz, Directeur général Exploration-Production de TotalEnergies. « Avec BEGONIA et CLOV Phase 3, nous tirons parti des capacités de production disponibles de nos FPSO déjà présents sur le bloc 17 et réduisons ainsi nos coûts et nos émissions. »

« C’est une bonne nouvelle pour le pays, car ces deux démarrages de production aideront l’Angola à maintenir sa production au-dessus d’un million de barils par jour. BEGONIA est le premier projet inter-blocs en Angola avec une composante locale significative et CLOV 3 est une grande réussite, fruit d'un travail intense entre le concessionnaire et les partenaires du bloc 17, opéré par TotalEnergies. De tels projets sont particulièrement importants, car ils témoignent de l'esprit d'innovation et du dynamisme du secteur pétrolier en Angola, » a déclaré Paulino Jerónimo, Président du directoire de l’Agence nationale du Pétrole, du Gaz et des Biocarburants.

À propos de TotalEnergies en Angola

Présente en Angola depuis 1953, TotalEnergies emploie 1 500 personnes à travers ses différents segments. Avec un portefeuille d’activités diversifié (actifs exploités en offshore profond représentant plus de 45 % de la production de pétrole du pays, stations-service en partenariat avec Sonangol et énergies renouvelables), TotalEnergies en Angola est un acteur clé pour accompagner la transition énergétique équitable du pays.

À propos de TotalEnergies

TotalEnergies est une compagnie multi-énergies intégrée mondiale de production et de fourniture d’énergies : pétrole et biocarburants, gaz naturel, biogaz et hydrogène bas carbone, renouvelables et électricité. Nos plus de 100 000 collaborateurs s'engagent pour fournir au plus grand nombre une énergie plus abordable, plus disponible et plus durable. Présente dans environ 120 pays, TotalEnergies inscrit le développement durable au cœur de sa stratégie, de ses projets et de ses opérations.

