Andersen Consulting desenvolve recursos de transformação com soluções digitais exponenciais

SAN FRANCISCO (EUA)--( BUSINESS WIRE )--A Andersen Consulting continua expandindo suas capacidades de consultoria com a inclusão da empresa colaboradora Hoffman Talent Partners (HTP Group), uma empresa de recrutamento de executivos e consultoria com sede em Bruxelas (Bélgica). O HTP Group ajuda a formar líderes de impacto para as organizações do futuro. O HTP fornece talentos permanentes por meio de recrutamento de executivos, colocações temporárias e modelos como serviço, juntamente com serviços...