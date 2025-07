Thredd e Inswitch unem forças para agilizar a entrada no mercado de fintechs na América Latina

AUSTIN, Texas--(BUSINESS WIRE)--O Thredd, principal processador mundial de pagamentos de última geração, anunciou hoje uma parceria estratégica com o Inswitch, provedor internacional de tecnologia financeira incorporada e patrocinador BIN regulamentado com operação na América Latina e nos EUA. Esta parceria possibilita que empresas multinacionais lancem programas locais de cartões no México, um dos principais centros de fintech da região.

Ao integrar a plataforma de emissão mundial do Thredd com a infraestrutura regulatória e operacional no país, as duas empresas irão proporcionar aos inovadores de fintech um caminho escalável e tranquilo para o mercado, ao acelerar o tempo de lançamento e permitir a emissão de cartões em moeda local e em dólares dos EUA.

"Hoje, as empresas multinacionais estão crescendo mais rápido do que nunca e precisam de parceiros que acompanhem este ritmo, reduzindo o atrito", disse Kevin Fox, Diretor de Receita do Thredd. "Nossa parceria com o Inswitch intensifica nossa capacidade de oferecer aos clientes uma plataforma única e unificada com experiência local, que os ajuda a acessar mercados locais na América Latina sem os obstáculos típicos da expansão regional."

"A América Latina é uma das regiões mais ativas no uso de tecnologia para lançar serviços financeiros a instituições financeiras e não financeiras. Navegar pelo ambiente regulatório e operacional exige infraestrutura especializada e experiência local", disse Ronald Alvarenga, Diretor Executivo do Inswitch. "Nossa parceria com o Thredd reúne poder de processamento internacional e profundo conhecimento regional, permitindo que fintechs entrem no mercado mexicano com mais rapidez, total conformidade e confiança, enquanto aproveitam o presença do Inswitch na América Latina e mais além."

A cooperação respalda a crescente rede de parceiros regionais do Thredd na América Latina e reflete seu compromisso em ajudar os clientes a crescer sem limitações geográficas. Também permite o acesso à profunda experiência local e aos produtos e serviços de valor agregado do Inswitch, como métodos de pagamento alternativos e soluções bancárias essenciais.

Sobre o Thredd

O Thredd é o parceiro confiável de processamento de pagamentos de última geração para inovadores que buscam modernizar suas ofertas de pagamento a nível mundial. Processamos bilhões de transações de débito, pré-pago e crédito ao ano, atendendo mais de 100 fintechs, bancos digitais e provedores de financiamento integrado, de consumidores a empresas, em 47 países. Saiba mais em https://www.thredd.com

Sobre o Inswitch

O Inswitch é líder em prover tecnologia financeira incorporada, capacitando empresas a expandir, inovar e entregar soluções financeiras integradas a nível mundial. Através de sua plataforma modular e orientada por API, o Inswitch permite que as empresas integrem serviços bancários básicos, pagamentos, carteiras digitais, emissão de cartões e recursos internacionais em suas operações, garantindo desempenho, conformidade e segurança em tempo real na América Latina, nos EUA e em outros lugares. Saiba mais em www.inswitch.com

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.