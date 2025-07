Andersen Consulting erweitert seine Kompetenzen im Bereich der digitalen Transformation mit Exponential Digital Solutions

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting baut seine digitale Beratungsplattform durch eine Zusammenarbeit mit Exponential Digital Solutions (10xDS) weiter aus, einem Unternehmen, das sich auf KI-gesteuerte Transformation und neue Technologien spezialisiert hat.

10xDS wurde 2016 von CEO Binu Koshy gegründet und bietet Lösungen der nächsten Generation in den Bereichen Automatisierung, Analytik, künstliche Intelligenz, Cybersicherheit und digitale Produktentwicklung. Der multidisziplinäre Ansatz des Unternehmens verbindet technisches Fachwissen mit strategischen Einblicken und unterstützt Kunden bei der Einführung und Skalierung von Lösungen der nächsten Generation. Mit grenzüberschreitender Erfahrung in verschiedenen Branchen arbeitet 10xDS daran, betriebliche Ineffizienzen zu beseitigen und durch digitale Innovationen neue Werte zu erschließen.

„Bei 10xDS haben wir eine Organisation aufgebaut, die auf Innovation und der Überzeugung basiert, dass KI und neue Technologien die Geschäftsergebnisse erheblich verbessern können“, so Binu. „Diese Zusammenarbeit unterstützt unsere Mission, transformative digitale Lösungen zu skalieren und die Reichweite unserer Dienstleistungen für Kunden auf der ganzen Welt zu vergrößern.“

„Binu's Erfahrung im Bereich Professional Services und seine Expertise in der Leitung groß angelegter Transformationsinitiativen bringen wertvolle Perspektiven in unsere Beratungsplattform ein“, sagte Mark L. Vorsatz, Global Chairman und CEO von Andersen. „Die Übernahme von 10xDS spiegelt die Art von zukunftsorientierten, technologieorientierten Unternehmen wider, mit denen wir zusammenarbeiten möchten – Unternehmen, die auf Innovation basieren und auf echte geschäftliche Ergebnisse ausgerichtet sind. Dank ihrer speziellen Kompetenzen in den Bereichen Automatisierung, KI und digitale Umsetzung können wir unseren Kunden noch umfassendere, technologiebasierte Lösungen anbieten.“

Andersen Consulting ist ein globales Beratungsunternehmen, das eine umfassende Palette von Dienstleistungen in den Bereichen Unternehmensstrategie, Business, Technologie und KI-Transformation sowie Human Capital Solutions anbietet. Andersen Consulting ist in das multidimensionale Servicemodell von Andersen Global integriert und bietet erstklassige Beratung, Steuer-, Rechts- und Bewertungsdienstleistungen sowie Expertise im Bereich globale Mobilität auf einer globalen Plattform mit mehr als 20.000 Fachleuten weltweit und einer Präsenz an über 500 Standorten durch seine Mitgliedsfirmen und kooperierenden Unternehmen. Andersen Consulting Holdings LP ist eine Kommanditgesellschaft und bietet über ihre Mitgliedsfirmen und kooperierenden Unternehmen weltweit Beratungslösungen an.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.