Andersen Consulting breidt digitale transformatiemogelijkheden uit met Exponential Digital Solutions

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting bouwt verder aan zijn digitale adviesplatform via een samenwerking met Exponential Digital Solutions (10xDS), een bedrijf dat gespecialiseerd is in AI-gedreven transformatie en opkomende technologieën.

10xDS, opgericht in 2016 door CEO Binu Koshy, levert oplossingen van de volgende generatie op het gebied van automatisering, analyse, kunstmatige intelligentie, cybersecurity en digitale productontwikkeling. De multidisciplinaire aanpak van het bedrijf combineert technische expertise met strategisch inzicht en ondersteunt klanten bij het implementeren en opschalen van oplossingen van de volgende generatie. Met grensoverschrijdende ervaring in diverse sectoren werkt 10xDS aan het aanpakken van operationele inefficiënties en het ontsluiten van nieuwe waarde door middel van digitale innovatie.

"Bij 10xDS hebben we een organisatie opgebouwd die geworteld is in innovatie en de overtuiging dat AI en opkomende technologieën de bedrijfsresultaten aanzienlijk kunnen verbeteren," aldus Binu. "Deze samenwerking ondersteunt onze missie om transformatieve digitale oplossingen op te schalen en het bereik van onze dienstverlening aan klanten wereldwijd te vergroten."

"Binu's ervaring in professionele dienstverlening en zijn expertise in het leiden van grootschalige transformatie-initiatieven brengen waardevolle perspectieven naar ons adviesplatform," verklaarde Mark L. Vorsatz, wereldwijd voorzitter en CEO van Andersen. "De toevoeging van 10xDS weerspiegelt het soort vooruitstrevende, technologiegerichte organisaties waarmee we ons willen verbinden: geworteld in innovatie en gebouwd voor echte zakelijke impact. Hun gespecialiseerde capaciteiten op het gebied van automatisering, AI en digitale uitvoering stellen ons in staat om onze klanten nog uitgebreidere, technologiegedreven oplossingen te bieden."

Andersen Consulting is een wereldwijd adviesbureau dat een uitgebreid dienstenpakket biedt, variërend van bedrijfsstrategie, bedrijfsvoering, technologie en AI-transformatie, tot oplossingen voor menselijk kapitaal. Andersen Consulting integreert met het multidimensionale servicemodel van Andersen Global en levert expertise van wereldklasse op het gebied van consultancy, belasting, juridische zaken, taxaties, wereldwijde mobiliteit en advies op een wereldwijd platform met meer dan 20.000 professionals wereldwijd en een aanwezigheid op meer dan 500 locaties via zijn lidbedrijven en samenwerkende bedrijven. Andersen Consulting Holdings LP is een commanditaire vennootschap en biedt adviesdiensten aan via zijn lidbedrijven en samenwerkende bedrijven wereldwijd.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.