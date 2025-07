Andersen Consulting renforce ses capacités de transformation numérique avec Exponential Digital Solutions

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting poursuit la construction de sa plateforme de conseil numérique grâce à une collaboration avec Exponential Digital Solutions (10xDS), une entreprise spécialisée dans la transformation axée sur l'IA et les technologies émergentes.

Créé en 2016 par le CEO Binu Koshy, 10xDS propose des solutions de nouvelle génération dans les domaines de l'automatisation, de l'analyse, de l'intelligence artificielle, de la cybersécurité et du développement de produits numériques. L’approche pluridisciplinaire de l’entreprise allie expertise technique et vision stratégique, en aidant les clients à adopter et à mettre à l’échelle des solutions de nouvelle génération. Avec une expérience transfrontalière couvrant divers secteurs, 10xDS s'efforce de remédier aux inefficacités opérationnelles et de libérer une nouvelle valeur grâce à l'innovation numérique.

« Chez 10xDS, nous avons construit une organisation fondée sur l’innovation et la conviction que l’IA et les technologies émergentes peuvent améliorer de manière significative les résultats commerciaux », déclare Binu. « Cette collaboration soutient notre mission consistant à mettre à l’échelle des solutions numériques transformatrices et à étendre la portée de ce que nous pouvons offrir aux clients du monde entier. »

« L’expérience de Binu dans les services professionnels et son expertise à la tête d’initiatives de transformation à grande échelle apportent une perspective précieuse à notre plateforme de conseil », déclare Mark L. Vorsatz, président mondial et CEO d’Andersen. « L’ajout de 10xDS reflète le type d’organisations avant-gardistes et axées sur la technologie avec lesquelles nous cherchons à nous aligner, fondées sur l’innovation et conçues pour avoir un impact réel sur les entreprises. Leurs capacités spécialisées dans l’automatisation, l’IA et l’exécution numérique nous permettront de fournir à nos clients des solutions encore plus complètes et technologiques. »

Andersen Consulting est un cabinet de conseil international qui propose une gamme complète de services couvrant la stratégie d'entreprise, la transformation commerciale, la technologie et de l'intelligence artificielle, ainsi que des solutions en matière de capital humain. Andersen Consulting s'intègre au modèle de service multidimensionnel d'Andersen Global, qui offre, sur une plateforme mondiale, une expertise de classe mondiale en matière de conseil, de fiscalité, de droit, d'évaluation, de mobilité mondiale et d'expertise consultative. La société compte plus de 20 000 spécialistes dans le monde et une présence sur plus de 500 sites par l'intermédiaire de ses cabinets membres et de ses cabinets collaborateurs. Andersen Consulting Holdings LP est une société en commandite qui fournit des solutions de conseil par l'intermédiaire de ses cabinets membres et de ses cabinets collaborateurs dans le monde entier.

