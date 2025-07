Scientist.com élargit son moteur de recherche de modèles tumoraux avec les modèles tumoraux hautement pertinents dérivés de patients de XenoSTART

SAN DIEGO--(BUSINESS WIRE)--Scientist.com, la principale plateforme d'orchestration des achats en R&D pour les sciences de la vie, a annoncé aujourd'hui une expansion majeure de son moteur de recherche de modèles tumoraux (TMF) à la suite d'un partenariat stratégique avec XenoSTART, leader mondial dans le développement et les tests de modèles de xénogreffes dérivés de patients (PDX). L'ajout de centaines de modèles XenoSTART uniques et très demandés permet au TMF de franchir le cap des 10 000 modèles oncologiques consultables, offrant ainsi aux chercheurs en cancérologie un accès sans précédent à des outils diversifiés et cliniquement pertinents.

« Les équipes de recherche pharmaceutique sont souvent confrontées à des retards critiques dans l'accès à des partenaires de recherche translationnelle disposant de modèles PDX profondément caractérisés qui reflètent avec précision la complexité réelle de la maladie chez les patients », déclare Michael J. Wick, directeur scientifique chez XenoSTART. « En rejoignant le marché en ligne Scientist.com, XenoSTART élimine cet obstacle important, en offrant un accès immédiat à nos modèles tumoraux hautement pertinents, dérivés de patients et directement liés à notre réseau clinique mondial. Cette intégration permet aux développeurs de médicaments d'accélérer en toute confiance la prise de décision thérapeutique et d'orienter avec précision leurs stratégies translationnelles, ce qui, en fin de compte, accélère la mise à disposition de traitements efficaces contre le cancer pour les patients. »

Le Tumor Model Finder de Scientist.com est une plateforme centralisée, basée sur l'IA, qui agrège et normalise les données des modèles tumoraux provenant de plus de 20 CRO de premier plan. Elle permet aux chercheurs de rechercher, comparer et trouver des modèles PDX, CDX, organoïdes et lignées cellulaires, couvrant 17 types de cancer, à travers un flux de travail unique. La plateforme comprend également des profils de réponse aux médicaments, des altérations génomiques (par ex. mutations KRAS, BRAF) et des données d'expression génétique basées sur le séquençage de l'ARN afin de faciliter la sélection éclairée des modèles et la conception des études.

« La contribution de XenoSTART améliore considérablement la profondeur et la qualité de nos offres TMF », déclare Javier Pineda, directeur de l'IA préclinique chez Scientist.com. « Les chercheurs peuvent désormais trouver des modèles avec des données plus riches et plus pertinentes pour leurs études spécifiques sur le cancer. »

Cette collaboration met également en évidence l'impact translationnel de l'écosystème de recherche mondial de START. Grâce à des échantillons de tissus provenant de patients issus du vaste réseau d'essais oncologiques de START, les modèles de XenoSTART assurent une continuité essentielle entre l'évaluation préclinique et la réalisation des essais cliniques, aidant ainsi les sociétés pharmaceutiques à prendre des décisions plus rapides et plus sûres dans le domaine du développement de médicaments oncologiques.

Pour en savoir plus ou pour planifier une démonstration du Tumor Model Finder, envoyez un e-mail à diseasemodels@scientist.com.

À propos de Scientist.com

Scientist.com est la première plateforme de marché et d'orchestration des achats basée sur l'IA dans le secteur des sciences de la vie. Fondée en 2007 et basée à Solana Beach, en Californie, la société simplifie toutes les étapes de la découverte et du développement de médicaments en regroupant la recherche de fournisseurs, les appels d'offres, la passation de contrats, la conformité et l'analyse dans un espace de travail unique et sécurisé. Plus de 20 des 30 plus grandes sociétés pharmaceutiques mondiales, plus de 100 organisations biotechnologiques et les National Institutes of Health des États-Unis font confiance à Scientist.com pour accéder à un réseau vérifié de plus de 6 000 fournisseurs spécialisés, raccourcir les cycles et réduire les coûts tout en respectant les normes éthiques et réglementaires les plus strictes. Rendez-vous sur Scientist.com pour découvrir comment nous accélérons la science.

À propos de XenoSTART

Fondée en 2007, XenoSTART est une organisation de recherche translationnelle qui se consacre à l'avancement du développement de médicaments oncologiques grâce à des modèles précliniques de cancer cliniquement pertinents. La plateforme XenoSTART Patient-Derived Xenograft (XPDX) comprend plus de 2 800 modèles couvrant un large éventail de types de tumeurs et de stades de la maladie, provenant de patients traités dans les centres de cancérologie nationaux et internationaux de START. Les modèles sont caractérisés en profondeur à l'aide d'analyses histologiques, de séquençage d'ADN/ARN et de tests de sensibilité aux médicaments in vivo, et sont annotés cliniquement avec l'historique des traitements et les résultats cliniques du patient donneur. En faisant le lien entre la biologie tumorale réelle et la science préclinique rigoureuse, XenoSTART permet à ses partenaires pharmaceutiques de prendre des décisions plus intelligentes et plus rapides, du laboratoire au chevet du patient. Pour en savoir plus sur XenoSTART, rendez-vous sur https://startresearch.com/preclinical/.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.