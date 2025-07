Andersen Consulting fremmer digitale transformationsmuligheder med eksponentielle digitale løsninger

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting fortsætter med at opbygge sin digitale konsulentplatform gennem et samarbejde med Exponential Digital Solutions (10xDS), et firma der specialiserer sig i AI-drevet transformation og nye teknologier.

10xDS blev stiftet i 2016 af adminstrerende direktør Binu Koshy og leverer next generation-løsninger inden for automatisering, analyse, kunstig intelligens, cybersikkerhed og udvikling af digitale produkter. Virksomhedens tværfaglige tilgang kombinerer teknisk ekspertise med strategisk indsigt og støtter kunderne i deres implementering og skalering af next generation-løsninger. Med international erfaring inden for forskellige brancher arbejder 10xDS på at løse operationelle ineffektiviteter og skabe ny værdi gennem digital innovation.

"Hos 10xDS har vi opbygget en organisation, der er baseret på innovation og troen på, at AI og nye teknologier kan føre til betydeligt bedre forretningsresultater," siger Binu. "Dette samarbejde understøtter vores mission om at skalere transformative digitale løsninger og udvide omfanget af det, vi kan levere til kunder over hele verden."

"Binus erfaring inden for professionelle tjenester og hans ekspertise i at lede store transformationsinitiativer tilfører vores konsulentplatform et værdifuldt perspektiv," siger Mark L. Vorsatz, global bestyrelsesformand og administrerende direktør for Andersen. "Tilføjelsen af 10xDS afspejler den type fremadskuende, teknologifokuserede organisationer, vi søger at samarbejde med – baseret på innovation og bygget til at have reel indflydelse på forretningen. Deres specialiserede kompetencer inden for automatisering, AI og digital eksekvering vil gøre det muligt for os at levere endnu mere omfattende teknologibaserede løsninger til vores kunder."

Andersen Consulting er en global konsulentvirksomhed, der tilbyder en komplet portefølje af tjenester inden for virksomhedsstrategi, forretningsudvikling, teknologi- og AI-transformation samt løsninger inden for humankapital. Andersen Consulting er integreret med den multidimensionelle servicemodel hos Andersen Global, der leverer brancheførende rådgivning inden for skat, jura, værdiansættelse, global mobilitet og forretningsrådgivning via en global platform med over 20.000 professionelle medarbejdere og tilstedeværelse på mere end 500 lokationer gennem sine medlemsfirmaer og samarbejdspartnere. Andersen Consulting Holdings LP er et kommanditselskab og tilbyder konsulenttjenester gennem sine medlemsfirmaer og samarbejdspartnere verden over.

