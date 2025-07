Andersen Consulting fortalece recursos de segurança cibernética com a adição da BD Emerson

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--A Andersen Consulting executa um acordo de colaboração com a BD Emerson, firma de consultoria especializada em segurança cibernética, conformidade, privacidade e tecnologia.

A BD Emerson fornece consultoria e execução ativa nas áreas de segurança cibernética, privacidade, conformidade e transformação digital. A firma ajuda as organizações a expandir de forma segura, construir confiança e atender aos requerimentos regulatórios por meio da incorporação dos campos de segurança, jurídico e conformidade em cada camada das operações. A BD Emerson apoia as necessidades de ponta a ponta, desde o desenvolvimento seguro de software e integração de DevSecOps até o desenvolvimento de programas de privacidade e liderança executiva fracional.

"Colaborar com a Andersen Consulting nos permite estender nossa missão de entregar soluções tecnológicas proativas e alinhadas com os negócios", afirmou Drew Danner, diretor-geral da BD Emerson. "Conseguimos fornecer aos clientes uma base digital fortificada que não só lida com os desafios atuais, mas também antecipa oportunidades futuras".

Mark L. Vorsatz, presidente global e CEO da Andersen, acrescentou: "Em uma era na qual a resiliência digital é crucial, nossa colaboração com a BD Emerson aprimora nossa capacidade de oferecer aos clientes soluções integradas que combinam insight estratégico com excelência técnica. Essa colaboração reforça nosso compromisso com ajudar os clientes a obter sucesso em um ambiente tecnológico em rápida evolução".

A Andersen Consulting é uma consultoria global que oferece um conjunto abrangente de serviços que abarcam estratégia corporativa, negócios, tecnologia e transformação em IA, além de soluções em capital humano. A Andersen Consulting se integra ao modelo de serviços multidimensional da Andersen Global, oferecendo expertise de excelência mundial nas áreas de consultoria, tributos, jurídico, avaliação, mobilidade global e assessoria por meio de uma plataforma global com mais de 20.000 profissionais e presença em mais de 500 localidades, por meio de suas firmas-membro e firmas colaboradoras. A Andersen Consulting Holdings LP é uma sociedade limitada que fornece soluções de consultoria por meio de suas firmas-membro e colaboradoras em todo o mundo.

