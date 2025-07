Andersen Consulting versterkt cybersecuritycapaciteiten met toevoeging van BD Emerson

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting gaat een samenwerkingsovereenkomst aan met BD Emerson, een toonaangevend adviesbureau gespecialiseerd in cybersecurity, compliance, privacy en technologie.

BD Emerson levert geïntegreerde consultancy en praktijkgerichte uitvoering op het gebied van cybersecurity, privacy, compliance en digitale transformatie. Het bedrijf helpt organisaties veilig te schalen, vertrouwen op te bouwen en te voldoen aan complexe wettelijke vereisten door beveiliging, juridische zaken en compliance te integreren in elke operationele laag. BD Emerson ondersteunt end-to-end behoeften, van veilige softwareontwikkeling en DevSecOps-integratie tot de ontwikkeling van privacyprogramma's en fractioneel leiderschap.

"Door samen te werken met Andersen Consulting kunnen we onze missie van het leveren van proactieve, bedrijfsgerichte technologische oplossingen uitbreiden," aldus Drew Danner, managing director van BD Emerson. "We kunnen klanten een versterkte digitale basis bieden die niet alleen voldoet aan de uitdagingen van vandaag, maar ook anticipeert op toekomstige kansen."

Mark L. Vorsatz, wereldwijd voorzitter en CEO van Andersen, voegde eraan toe: "In een tijdperk waarin digitale veerkracht cruciaal is, versterkt onze samenwerking met BD Emerson ons vermogen om klanten geïntegreerde oplossingen te bieden die strategisch inzicht combineren met technische uitmuntendheid. Deze samenwerking versterkt onze toewijding om klanten te helpen slagen in een snel evoluerende technologische omgeving."

Andersen Consulting is een wereldwijd adviesbureau dat een uitgebreid dienstenpakket biedt, variërend van bedrijfsstrategie, bedrijfsvoering, technologie en AI-transformatie, tot oplossingen voor menselijk kapitaal. Andersen Consulting integreert met het multidimensionale servicemodel van Andersen Global en levert expertise van wereldklasse op het gebied van consultancy, belastingen, juridische zaken, taxaties, wereldwijde mobiliteit en adviesverlening op een wereldwijd platform met meer dan 20.000 professionals wereldwijd en een aanwezigheid op meer dan 500 locaties via haar lidbedrijven en samenwerkende bedrijven. Andersen Consulting Holdings LP is een commanditaire vennootschap en biedt adviesoplossingen via zijn lidbedrijven en samenwerkende bedrijven over de hele wereld.

