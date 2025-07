GlobalSign et ID-Security marquent une décennie de collaboration

LOUVAIN, Belgique & ZURICH--(BUSINESS WIRE)--GlobalSign NV/SA, une autorité de certification (AC) mondiale et un fournisseur de premier plan de solutions de sécurité d'identité, de signature numérique et d'IoT, travaille avec succès avec ID-Security, une société basée en Suisse, depuis près de dix ans. Le développeur de logiciels, intégrateur de systèmes et fournisseur de services gérés a entamé son partenariat avec GMO GlobalSign après avoir déterminé qu'il avait besoin d'une AC capable de fournir le plus haut niveau de services d'infrastructure à clé publique (PKI).

S'appuyant sur près d'une décennie d'alliance technologique stratégique, l'intégration de la plateforme Atlas de GMO GlobalSign avec la solution CEMA d'ID-Security continue d'offrir une valeur exceptionnelle aux organisations à la recherche d'une gestion robuste, évolutive et automatisée du cycle de vie des identités et des certificats. En tant que moteur de confiance pour les services d'identité et de PKI, Atlas fournit de manière transparente lds fonctionnalités avancées de gestion du cycle de vie des certificats (CLM) de CEMA avec des certificats TLS ou Secure/Multipurpose Internet Mail Extensions (S/MIME) privés et de confiance publique pour permettre une sécurité basée sur l'identité comme base d'un modèle de confiance zéro.

« La gestion des certificats est devenue de plus en plus complexe ces dernières années. La réduction de la durée de vie des certificats, combinée au nombre croissant de terminaux et aux exigences de conformité, a rendu les processus manuels insoutenables », a déclaré Thomas Weber, directeur général d'ID-Security. « C'est précisément la raison pour laquelle le marché a besoin de solutions évolutives et automatisées. Grâce à nos services gérés pour CipherMail et la plateforme de gestion du cycle de vie des certificats CEMA, nous sommes en mesure d'intégrer de nouveaux clients rapidement et à moindre coût. Avec l'API Atlas de GMO GlobalSign, que nous avons commencé à utiliser il y a plusieurs années, nous disposons d'un ensemble d'outils modernes et conviviaux qui répondent non seulement aux exigences actuelles en matière d'automatisation, mais qui accélèrent également l'intégration et apportent une valeur opérationnelle immédiate. »

Cette collaboration est encore renforcée par l'inclusion de la passerelle Secure Email Gateway du fournisseur néerlandais de sécurité du courrier électronique CipherMail, qui ajoute une couche critique de cryptage sécurisé du courrier électronique et d'application de politiques. La combinaison de l'outil de gestion du cycle de vie des certificats d'ID-Security, CEMA, et de la passerelle Secure Email Gateway de CipherMail, ainsi que de la plateforme Atlas de GMO GlobalSign, permet aux clients de demander et de distribuer directement des certificats TLS et S/MIME là où ils doivent se trouver. Il en résulte un modèle de confiance zéro basé sur la PKI, facile à déployer, avec une solution de bout en bout solide pour la sécurité du courrier électronique. À l'heure où les attaques de phishing par courrier électronique se multiplient, ce niveau de protection supplémentaire pour sécuriser les données en transit est essentiel.

« Les clients continuent de rechercher une solution unifiée, « à guichet unique », pour gérer leurs certificats. Grâce à l'étroite collaboration et à l'intégration transparente de GMO GlobalSign avec ID-Security et CipherMail, c'est exactement ce qui est proposé - une solution combinée offrant des fonctions CLM, la signature et le cryptage des courriers électroniques dans une interface rationalisée », a déclaré Andreas Brix, Senior Program Manager, GlobalSign. « Cet écosystème complet simplifie non seulement la conformité avec les réglementations sectorielles et les politiques de sécurité internes, mais réduit également de manière significative le risque de violations de données et d'attaques basées sur l'identité. »

À propos d'ID-Security

ID-Security propose des solutions robustes pour la gestion du cycle de vie des certificats, le cryptage et les identités numériques sécurisées. ID-Security est une marque d'intelliCard, une société fondée en 2008 par des experts en sécurité à Rapperswil, en Suisse, avec des bureaux en Allemagne et en Suède. Le portefeuille de solutions d'ID-Security comprend CEMA pour la gestion du cycle de vie des certificats, CertHub pour l'enrôlement automatisé des certificats numériques, et CipherMail pour le chiffrement automatisé et la signature numérique des courriels. Avec une équipe de cryptographes et de spécialistes PKI expérimentés, ID-Security s'assure que ses clients sont protégés de manière optimale et peuvent répondre à toutes les exigences de conformité et de gouvernance.

À propos de GMO GlobalSign

En tant qu'une des autorités de certification les plus enracinées au monde, GMO GlobalSign est le principal fournisseur de solutions de sécurité et d'identité de confiance permettant aux entreprises, aux grandes entreprises, aux fournisseurs de services basés sur le cloud et aux innovateurs de l'IdO du monde entier de mener des communications en ligne sécurisées, de gérer des millions d'identités numériques vérifiées et d'automatiser l'authentification et le cryptage. Ses solutions d'infrastructure à clé publique (PKI) et d'identité à grande échelle prennent en charge les milliards de services, d'appareils, de personnes et d'objets qui composent l'IoT. GMO GlobalSign est une filiale de GMO GlobalSign Holdings, K.K., membre du groupe japonais GMO Internet Group, qui possède des bureaux en Amérique, en Europe et en Asie. Pour plus d'informations, visitez le site https://www.globalsign.com.