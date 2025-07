Corpay Cross-Border wird zum offiziellen Devisenpartner der FIM World Supercross Championship ernannt

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Corpay, Inc.*, (NYSE: CPAY), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich des geschäftlichen Zahlungsverkehrs, freut sich bekannt zu geben, dass der Cross-Border-Geschäftsbereich von Corpay eine Vereinbarung mit der FIM World Supercross Championship getroffen hat, der führenden Meisterschaft für internationales Stadion-Supercross-Rennen, als ihr offizieller Devisenpartner zu agieren.

Im Rahmen der Partnerschaft kann World Supercross die innovativen Lösungen von Corpay Cross-Border nutzen, um das Wechselkursrisiko im Tagesgeschäft zu verringern. Darüber hinaus ermöglicht die preisgekrönte Plattform von Corpay Cross-Border die Verwaltung des weltweiten Zahlungsverkehrs über einen einzigen Zugangspunkt.

„Die FIM World Supercross Championship ist eine wirklich globale Serie und bringt die besten Supercross-Fahrer der Welt in Städte und Stadien rund um den Globus. Wir fühlen uns geehrt, dass sie uns als offiziellen Devisenpartner ausgewählt hat“, sagte Brad Loder, Chief Marketing Officer von Corpay Cross-Border Solutions. „Ich bin überzeugt, dass World Supercross von unserem umfassenden Angebot an Lösungen für das Währungsrisikomanagement und den grenzüberschreitenden Zahlungsverkehr sowie von unserer Erfahrung in der Welt des Sports profitieren wird.“

„Nachdem ich in der Vergangenheit bereits viele Jahre mit Corpay zusammengearbeitet habe, konnte ich sie mit gutem Gewissen in die World Supercross-Familie aufnehmen“, sagte Mike Papadimitriou, Chief Financial Officer bei Bia Sports Group. „Corpay bringt ein hohes Maß an Vertrauen, Technologie und Effizienz in den grenzüberschreitenden Zahlungsverkehr ein, was perfekt zu den ambitionierten Zielen unserer globalen Meisterschaft passt.“

Die Partnerschaft ist vor allem auch Teil der umfassenderen Zusammenarbeit zwischen Corpay und der Bia Sports Group, wobei die Parteien gegenseitige Chancen und Effizienzsteigerungen im wachsenden Unternehmensportfolio der Bia Sports Group anstreben werden.

Über Corpay

Corpay, Inc. (NYSE: CPAY) ist ein globales S&P500-Unternehmen für den geschäftlichen Zahlungsverkehr, das Unternehmen und Verbrauchern hilft, Ausgaben auf einfache und kontrollierte Weise zu bezahlen. Die modernen Zahlungslösungen von Corpay helfen seinen Kunden, fahrzeugbezogene Ausgaben (wie Tanken und Parken), Reisekosten (z. B. Hotelbuchungen) und Verbindlichkeiten (z. B. die Bezahlung von Lieferanten) besser zu verwalten. Dadurch sparen unsere Kunden Zeit und sie geben letztendlich weniger Geld aus. Corpay Cross-Border bezieht sich auf eine Gruppe von juristischen Personen, die im Besitz von Corpay, Inc. sind und von ihr betrieben werden.

Corpay – Payments made easy. Weitere Informationen finden Sie unter www.corpay.com.

Über FIM World Supercross

Die FIM World Supercross Championship ist ein globaler Wettbewerb, der von SX Global, einem führenden Unternehmen im Bereich Sportmarketing und Unterhaltung, geleitet wird. Die unter der Schirmherrschaft der Fédération Internationale de Motocyclisme (FIM) stehende Meisterschaft wir seit 2022 exklusiv von SX Global organisiert und promotet. Weitere Informationen finden Sie unter worldsupercrosschampionship.com.

*„Corpay“ bezieht sich in diesem Dokument primär auf den Cross-Border-Geschäftsbereich von Corpay, Inc. https://www.corpay.com/cross-border; eine vollständige Liste der Unternehmen, die Teil von Corpay Cross-Border sind, ist verfügbar unter: https://www.corpay.com/compliance.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.