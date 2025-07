Fresha bevordert klantenengagement met RCS for Business aangestuurd door Twilio en Google

LONDEN--(BUSINESS WIRE)--Twilio (NYSE: TWLO), het platform voor klantenengagement dat realtime, gepersonaliseerde ervaringen bevordert voor de toonaangevende merken van vandaag, maakte vandaag bekend dat Fresha, een toonaangevend boekingplatform voor de beauty & wellness sector, dieper vertrouwen van de klanten opbouwt en een aanzienlijke groei van de bedrijfsactiviteiten beleeft door het toepassen van Rich Communication Services (RCS) messaging, aangestuurd door Twilio en Google.

Fresha, dat dagelijks meer dan 700.000 afspraken voor haar 130.000 partners in 120 landen in goede banen leidt, voerde een upgrade uit van traditionele SMS naar RCS om standaardmeldingen te transformeren in betrouwbare gesprekken met merkaanduiding. Deze zet resulteerde in een onmiddellijke en meetbare stijging in het klantentraject, waaronder een 41,3% leespercentage op afspraakberichten en een stijging met 7,1% in klantenreviews.

“We zijn er om het leven eenvoudiger te maken voor eigenaars van een salon door hun behoeften in alles wat we ontwerpen centraal en op de voorgrond te plaatsen,” verklaart Jeremy Miller, Head of Product van Fresha . “Wanneer berichten van een gecontroleerd, herkenbaar Freshamerk komen, voelen mensen zich meer betrokken omdat ze weten dat het echt is. Dat vertrouwen leidt tot sterkere relaties en betere resultaten.”

Gecontroleerde, interactieve messaging bevordert meetbare bedrijfsimpact

In tegenstelling tot traditionele SMS, biedt RCS een veilig kanaal met grote impact voor communicatie met klanten, voorzien van gecontroleerde afzenderidentiteiten, rijke media en interactieve knoppen. Voor Fresha betekent dit dat gewone tekstberichten worden vervangen door dynamische meldingen met merkaanduiding voor bevestigingen, herinneringen en bedankingen.

Met Twilio’s probleemloze API heeft Fresha RCS ontplooid zonder veranderingen van codes, wat leidde tot uitstekende resultaten vergeleken met SMS:

Groter engagement: RCS-berichten in verband met afspraken haalden een leespercentage van 41,3%.

RCS-berichten in verband met afspraken haalden een leespercentage van 41,3%. Meer bevestigingen: het aantal klanten dat hun afspraken bevestigde, steeg met 6%.

het aantal klanten dat hun afspraken bevestigde, steeg met 6%. Groei na de afspraak: de interactieve meldingen leidden tot een sprong van 7,1% wat klanten reviews betreft en een stijging van 5,3% in tipgeving, wat partnerinkomsten rechtstreeks deed toenemen.

de interactieve meldingen leidden tot een sprong van 7,1% wat klanten reviews betreft en een stijging van 5,3% in tipgeving, wat partnerinkomsten rechtstreeks deed toenemen. Uitmuntende bezorging: RCS-berichten haalden een bezorgingspercentage van 99,2%, wat verzekert dat kritieke communicatie op consistente wijze werd ontvangen.

“RCS blinkt uit omdat het betrouwenswaardig is,” aldus Stephen Brough, Global GTM Head - RCS for Business van Google. “Als klanten duidelijk zien wij hen een bericht stuurt, voelen ze zich meer betrokken - ze zijn meer geneigd om te antwoorden, afspraken te bevestigen of een review te delen. Vertrouwen maakt het grote verschil.”

Naadloze omnichannelervaringen opbouwen met Twilio

Fresha, sinds 2016 een klant van Twilio, implementeerde eerst SMS en paste daarna geleidelijk aanvullende kanalen toe, zoals WhatsApp, e-mail, spraakberichten, chat en RCS. De integratie van Twilio Flex om deze kanalen te centraliseren werd mogelijk gemaakt door Zing, een strategische partner van Twilio. Aan de hand van Twilio’s oplossingen kan Fresha vooraan nieuwe functies samenstellen en die snel lanceren, waarbij de aandacht uitgaat naar de voorkeuren van lokale klanten en het behoud van vertrouwen en conformiteit naarmate zij groeien.

Jeremy Miller, Head of Product van Fresha, verklaart: “Twilio zorgt ervoor dat we ons in nieuwe landen kunnen lanceren, met het volle vertrouwen dat onze berichten woren bezorgd. Op die manier wordt de klantenervaring beschermd, waar we ook naartoe gaan.”

Peter Bell, EMEA Vice President of Marketing van Twilio, merkt op: “Vertrouwen van klanten winnen in het hedendaagse digitale tijdperk was nog nooit zo belangrijk, en toch wekken communicatiekanalen bij ons allemaal steeds meer achterdocht. Volgens Twilio’s SOCER report geloven 61% van de consumenten niet dat merken hun gegevens in hun beste belang aanwenden. Door RCS toe te passen, hebben ze messaging getransformeerd in een veilige ruimte met merkaanduiding die hun klanten herkennen en vertrouwen. Met Twilio’s technologie brengt Fresha sterkere relaties tot stand van bij de eerste boeking tot de laatste bedanking en daarna.”

Over Twilio

Toonaangevende bedrijven vertrouwen op Twilio's Customer Engagement Platform (CEP) om directe, gepersonaliseerde relaties op te bouwen met hun klanten overal ter wereld. Twilio stelt bedrijven in staat om communicatie en data te gebruiken, zodat ze op een flexibele, programmatische manier intelligentie en veiligheid kunnen toevoegen aan elke stap van het klanttraject: van verkoop tot marketing, groei, klantenservice en nog veel meer toepassingen waar betrokkenheid centraal staat. Miljoenen ontwikkelaars en honderdduizenden bedrijven in 180 landen gebruiken Twilio om magische ervaringen voor hun klanten te creëren. Meer informatie over Twilio (NYSE: TWLO): www.twilio.com.

Over Fresha

Meer dan 130.000 bedrijven in 120 landen doen een beroep op Fresha, een van de grootste boekingplatformen specifiek gewijd aan beauty & wellness. Op vandaag hebben klanten meer dan 1 mijard afspraken via het platform geboekt, dat nu elke dag meer dan 1,5 miljoen berichten verstuurt. Met een missie om zelf-verzorging universeel toegankelijk te maken, wordt Fresha’s groei bevorderd door het leveren van rimpelloze, gepersonaliseerde ervaringen - voor, tijdens en na elke afspraak. Het is niet voor de hand liggend om dat op wereldschaal te verwezenlijken, maar het is centraal voor Fresha’s visie.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.