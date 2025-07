Affirm et Groupe Vision New Look s’associent pour offrir des options de paiement flexibles dans les principales lunetteries au Canada

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Affirm (NASDAQ : AFRM), le réseau de paiement qui aide les consommateurs à acheter ce qu’ils souhaitenten toute liberté et soutient la croissance des marchands, et Groupe Vision New Look, un chef de file nord-américain des magasins de détail d’optique avec plus de 475 magasins au Canada et aux États-Unis, ont annoncé aujourd’hui un nouveau partenariat au Canada. Ce partenariat permettra aux clients de Lunetterie New Look, Greiche & Scaff, Vogue Optical, IRIS et d’autres lunetteries de profiter des options de paiement échelonné transparentes et honnêtes d’Affirm.

Qu’ils magasinent des lunettes de prescription, des lunettes de soleil ou des lentilles cornéennes, les consommateurs canadiens approuvés peuvent choisir Affirm au moment de la transaction pour échelonner le paiement de leur achat en versements toutes les deux semaines ou tous les mois. Une fois approuvés, ils peuvent sélectionner le plan de paiement personnalisé qui répond le mieux à leurs besoins sans jamais avoir à payer de frais de retard ou de frais cachés.

« Nous sommes fiers de nous associer à Affirm au Canada afin de faire avancer notre vision de rendre les soins de la vue de qualité plus accessibles et abordables pour les consommateurs partout au pays », a déclaré Antoine Amiel, président-directeur général du Groupe Vision New Look. « Les lunettes représentent souvent un investissement nécessaire, et offrir une façon flexible de payer aide à lever un obstacle important pour bon nombre de consommateurs. Grâce à Affirm, nous offrons aux consommateurs plus de confiance et de clarté sur la manière de payer, sans compromettre la qualité ni l’expérience. »

« Tout comme les lunettes et les prescriptions sont adaptées aux besoins de chacun, les modalités de paiement devraient l’être aussi », a déclaré Wayne Pommen, chef des revenus chez Affirm. « En unissant nos forces avec Groupe Vision New Look, nous sommes ravis d’offrir des options de paiement personnalisées, sans frais cachés ni frais de retard. Les consommateurs ne devraient pas avoir à se soucier de surprises ou de petits caractères lorsqu’ils magasinent des soins de la vue et avec Affirm, ils n’ont pas ce souci. »

Grâce à ce lancement, Groupe Vision New Look se joint à près de 360 0001 marchands qui offrent Affirm au passage à la caisse, y compris des partenaires canadiens de premier plan comme Amazon, Apple, Samsung, Chaussures Browns, CheapOair et plus encore.

À propos d’Affirm

Affirm a pour mission de proposer des produits financiers honnêtes qui améliorent la vie. En bâtissant un nouveau type de réseau de paiement – fondé sur la confiance et la transparence et accordant la priorité aux gens – nous permettons à des millions de consommateurs de dépenser et d’épargner de façon responsable, et offrons à des milliers d’entreprises les outils nécessaires pour stimuler leur croissance. Contrairement à la plupart des cartes de crédit ou autres solutions de paiement échelonné, nous ne facturons jamais de frais de retard ou de frais cachés. Suivez Affirm sur les médias sociaux : LinkedIn | Instagram | Facebook | X.

À propos de Groupe Vision New Look

Groupe Vision New Look est un chef de file des magasins de détail d’optique, à l’intersection des soins de santé et de la vente au détail. Basée à Montréal, l’entreprise s’est donné pour mission d’offrir une vision parfaite et de soutenir la santé oculaire au Canada et aux États-Unis. Le Groupe exploite un réseau de 476 établissements sous les bannières Iris, Lunetterie New Look, Vogue Optical et Greiche & Scaff, en plus de gérer une usine de fabrication de lentilles ophtalmiques équipée des technologies les plus avancées située au Canada. Pour plus d’informations, visitez www.newlookvision.ca.

Taux de 0 à 31,99 % de TAC (sous réserve de la réglementation provinciale). Les options de paiement par l’intermédiaire d’Affirm Canada Holdings Ltd. (« Affirm ») sont soumises à une vérification d’admissibilité, dépendent du montant de l’achat, varient selon le commerçant et peuvent ne pas être offertes dans toutes les provinces ou territoires. Un acompte (ou un paiement dû aujourd’hui) peut être exigé.

1 Au 31 mars 2025