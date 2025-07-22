SLB 獲英國 Northern Endurance Partnership 項目碳封存合約

倫敦--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球能源科技公司 SLB（紐約證券交易所代號：SLB），已獲 Northern Endurance Partnership (NEP) 委託碳封存場地開發技術與服務合約。NEP 是由 bp、Equinor 及 TotalEnergies 組成的合資企業。

NEP 正在開發陸上及海上基礎設施，用於將來自 Teesside 及 Humber 地區碳捕集項目（統稱為 East Coast Cluster）所產生的 CO 2 輸送至北海海底進行安全封存。

SLB 將部署其 Sequestri™ 碳封存解決方案組合——包括專為碳封存場地開發而設計及認證的技術，用於建造六口碳封存井。項目範圍涵蓋鑽井、測量、固井、流體處理、完井、電纜作業及泵送服務。

「專為碳封存而度身訂造的技術與服務，對於最終投資決定前後改變經濟效益與項目完整性至關重要。」SLB 工業脫碳業務高級副總裁 Katherine Rojas 表示，「我們很高興能參與英國這一開創性的碳捕集與封存項目，充分利用我們 Sequestri 解決方案中成熟的技術，以及我們在全球複雜 CCS 項目中的豐富經驗。」

NEP 的基礎設施，對於實現英國碳排放最密集工業區的淨零目標至關重要。透過 Endurance 鹹水層及相鄰封存層，NEP 可獲得高達10億噸的 CO 2 封存容量。該基礎設施每年可輸送並永久封存多達400萬噸 CO 2 ，預計於2028年投入營運。

關於 SLB

SLB (NYSE: SLB)是跨國科技公司，致力於推動能源創新，促進地球環境生態平衡。我們的業務遍佈全球100多個國家和地區，而員工的來源地幾乎是營運所在國家和地區的兩倍。我們每天都致力於石油天然氣的創新、大規模提供數位解決方案、促進產業脫碳，以及開發和擴充可加速能源轉型的新能源系統。如欲瞭解更多資訊，請造訪 slb.com 。

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