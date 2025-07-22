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SLB 獲英國 Northern Endurance Partnership 項目碳封存合約

SLB 獲得開創性 CCS 基礎設施綜合碳封存解決方案合约

original SLB 將部署其 Sequestri™ 碳封存解決方案組合——包括專為碳封存場地開發而設計及認證的技術，用於建造六口碳封存井。

SLB 將部署其 Sequestri™ 碳封存解決方案組合——包括專為碳封存場地開發而設計及認證的技術，用於建造六口碳封存井。

倫敦--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球能源科技公司 SLB（紐約證券交易所代號：SLB），已獲 Northern Endurance Partnership (NEP) 委託碳封存場地開發技術與服務合約。NEP 是由 bp、Equinor 及 TotalEnergies 組成的合資企業。

NEP 正在開發陸上及海上基礎設施，用於將來自 Teesside 及 Humber 地區碳捕集項目（統稱為 East Coast Cluster）所產生的 CO2 輸送至北海海底進行安全封存。

SLB 將部署其 Sequestri™ 碳封存解決方案組合——包括專為碳封存場地開發而設計及認證的技術，用於建造六口碳封存井。項目範圍涵蓋鑽井、測量、固井、流體處理、完井、電纜作業及泵送服務。

「專為碳封存而度身訂造的技術與服務，對於最終投資決定前後改變經濟效益與項目完整性至關重要。」SLB 工業脫碳業務高級副總裁 Katherine Rojas 表示，「我們很高興能參與英國這一開創性的碳捕集與封存項目，充分利用我們 Sequestri 解決方案中成熟的技術，以及我們在全球複雜 CCS 項目中的豐富經驗。」

NEP 的基礎設施，對於實現英國碳排放最密集工業區的淨零目標至關重要。透過 Endurance 鹹水層及相鄰封存層，NEP 可獲得高達10億噸的 CO2 封存容量。該基礎設施每年可輸送並永久封存多達400萬噸 CO2，預計於2028年投入營運。

關於 SLB

SLB (NYSE: SLB)是跨國科技公司，致力於推動能源創新，促進地球環境生態平衡。我們的業務遍佈全球100多個國家和地區，而員工的來源地幾乎是營運所在國家和地區的兩倍。我們每天都致力於石油天然氣的創新、大規模提供數位解決方案、促進產業脫碳，以及開發和擴充可加速能源轉型的新能源系統。如欲瞭解更多資訊，請造訪 slb.com

關於前瞻性陳述的警示聲明：

本新聞稿包含美國聯邦證券法所界定的「前瞻性陳述」，即有關未來而非歷史事實的陳述。此類陳述通常含有「預計」、「可能」、「可以」、「估計」、「打算」、「預期」、「將」、「潛力」、「預測」和其他類似詞語。前瞻性陳述在不同程度上涉及不確定的事項，例如關於部署SLB的新技術和夥伴關係或預期收益的預測或預期；關於永續性和環境事項的目標、計畫和預測的陳述；關於能源轉型和全球氣候變遷的預測或預期；以及作業程序和科技的改進。這些陳述存在風險和不確定性，包括但不限於：無法達成淨負碳排放目標；無法實現SLB策略、措施或合作夥伴關係的預期效益；針對環境問題的立法和監管措施，包括應對全球氣候變遷影響的措施；監管核准和許可的時間或收到相關核准和許可；以及SLB最近向美國證券交易委員會報備或遞交的Form 10-K、10-Q和8-K文件中詳述的其他風險和不確定性。如果一項或多項上述或其他風險或不確定性成為事實（或任何此類事態變化導致影響），或者事實證明SLB的基本推斷存在問題，那麼實際成果或結果可能會與前瞻性陳述中所描述的內容存在重大偏差。前瞻性陳述僅針對截至本新聞稿發佈時的情況，無論是否出現新資訊、未來事件或其他原因，SLB不打算也沒有義務公開更新或修改這些陳述。

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