Corpay Cross-Border nommé partenaire officiel FX du FIM World Supercross

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Corpay, Inc.*, (NYSE : CPAY), un leader mondial des paiements d'entreprise, est heureux d'annoncer que l'activité de Corpay Cross-Border a conclu un accord avec le FIM World Supercross Championship, principal championnat international de courses de supercross dans les stades, pour devenir leur partenaire officiel de change (FX).

Grâce à ce partenariat, World Supercross pourra utiliser les solutions innovantes de Corpay Cross-Border pour réduire l'exposition aux risques de change dans ses activités quotidiennes. En outre, la plateforme primée de Corpay Cross-Border permettra de gérer leurs paiements internationaux à partir d'un point d'accès unique.

« Le FIM World Supercross Championship est véritablement une série mondiale visant à amener les meilleurs pilotes de supercross dans les villes et les stades du monde entier, et c'est un honneur pour nous d'être leur partenaire officiel FX », a déclaré Brad Loder, Chief Marketing Officer, Corpay Cross-Border Solutions. « Je suis convaincu que le World Supercross bénéficiera de l'accès à nos solutions complètes de gestion des risques FX et de paiements transfrontaliers, ainsi que de notre expérience acquise dans le monde du sport ».

« Ayant travaillé avec Corpay pendant de nombreuses années, j'ai été très heureux de les intégrer à la famille World Supercross », a déclaré Mike Papadimitriou, Chief Financial Officer de Bia Sports Group. « Corpay apporte un niveau de confiance, de technologie et d'efficacité aux paiements transfrontaliers qui s'harmonise parfaitement avec les ambitions de notre championnat mondial ».

Ce partenariat participera à un engagement plus large entre Corpay et Bia Sports Group, dans lequel les parties rechercheront des bénéfices mutuels et des gains d'efficacité dans l'ensemble du portefeuille en expansion des sociétés de Bia Sports Group.

À propos de Corpay

Corpay, Inc. (NYSE : CPAY) est un spécialiste mondial des paiements de l'indice S&P500 qui aide les entreprises et les particuliers à payer leurs dépenses de manière simple et maîtrisée. La gamme de solutions de paiement de Corpay aide ses clients à mieux gérer les dépenses liées aux véhicules (ravitaillement en carburant, stationnement), les frais de voyage (réservations d’hôtel) et les frais de paiement (règlement des fournisseurs). Cela permet à nos clients d'économiser du temps et de l'argent. Corpay Cross-Border fait référence à un groupe d'entités juridiques détenues et exploitées par Corpay, Inc.

Corpay – Les paiements en toute simplicité. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.corpay.com.

À propos de FIM World Supercross

Le FIM World Supercross Championship est une compétition mondiale dont le fer de lance est SX Global, leader dans le domaine du marketing et du divertissement sportif. Le championnat, sanctionné par la Fédération Internationale de Motocyclisme (FIM), est organisé et promu de manière exclusive par SX Global depuis 2022. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site worldsupercrosschampionship.com.

*Dans le présent document, « Corpay » fait principalement référence à la division transfrontalière de Corpay, Inc. https://www.corpay.com/cross-border ; une liste complète des entreprises faisant partie de Corpay Cross-Border est disponible ici : https://www.corpay.com/compliance.

