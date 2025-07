États-Unis : TotalEnergies poursuit ses investissements dans la gestion forestière durable pour préserver des puits de carbone

PARIS--(BUSINESS WIRE)--TotalEnergies (Paris:TTE) (LSE:TTE) (NYSE:TTE) a conclu un accord avec NativState, développeur de projets de carbone forestiers basé dans l’Arkansas (États-Unis), afin de préserver les forêts de la conversion des terres et de l’exploitation intensive.

Cette transaction porte sur 13 projets de gestion forestière améliorée (Improved Forest Management, IFM) situés dans les quatre États américains d’Arkansas, Louisiane, Mississippi et Tennessee. Couvrant une superficie d’environ 100 000 hectares, ces projets sont répartis entre plus de 280 propriétaires individuels privés. Le programme géré par NativState offre à ces propriétaires une source de revenus durable et alternative à l’exploitation forestière intensive, pratique répandue dans cette région, tout en restaurant les écosystèmes forestiers, leur capacité de conservation et de séquestration de carbone.

Cet investissement permettra de soutenir des pratiques sylvicoles durables pour identifier et préserver les forêts à haute valeur de conservation, améliorer la gestion des zones proches des cours d’eau ainsi que la biodiversité et protéger les corridors biologiques. Il apportera également des bénéfices sociaux aux propriétaires (formation à la gestion forestière et soutien technique) ainsi que financiers en leur donnant accès au marché volontaire du carbone.

Les crédits-carbone générés par le projet seront certifiés par l’ACR, registre internationalement reconnu, et acquis par TotalEnergies. Après avoir donné la priorité à l'évitement et à la réduction des émissions, la Compagnie utilisera ces crédits à partir de 2030 pour la compensation volontaire d’une partie de ses émissions résiduelles directes de scope 1 et 2.

« TotalEnergies confirme son engagement en faveur de la conservation et de la restauration des puits de carbone, tout en créant de la valeur au niveau local », a déclaré Adrien Henry, Directeur Nature-Based Solutions de TotalEnergies. « Nous nous réjouissons de soutenir NativState dans le développement de ses opérations, qui profitent directement à l’environnement et aux populations locales. »

« NativState est honorée et profondément reconnaissante de ce partenariat avec TotalEnergies, qui représente une chance unique de créer un héritage durable pour les propriétaires de forêts du sud des États-Unis tout en aidant TotalEnergies à relever le défi des marchés mondiaux de l’énergie », a déclaré Stuart Allen, CEO fondateur de NativState. « C’est un privilège de donner à ces propriétaires les moyens d’adopter des pratiques forestières plus durables, pour des terres plus saines et des communautés plus résilientes pour les générations à venir. »

À propos de TotalEnergies Nature Based Solutions

Dans le cadre de son ambition climat et en complément des actions prioritaires d’évitement et de réduction de ses émissions, TotalEnergies collabore avec de nombreux partenaires locaux à travers le monde afin de développer et de conserver des puits naturels de carbone, tout en contribuant à la préservation de leur biodiversité. Ces opérations suivent une approche long terme de développement économique durable et intégré des espaces avec les communautés locales. TotalEnergies projette d’y consacrer 100 millions de dollars par an afin de se constituer un portefeuille de projets capable de générer au moins 5 millions de tonnes de CO2e de crédits-carbone par an d’ici à 2030. Ces crédits-carbone seront utilisés après 2030 pour la compensation des émissions scope 1 & 2 de la Compagnie.

Plus de détails dans notre rapport Sustainability & Climate – 2025 Progress Report

À propos de TotalEnergies

TotalEnergies est une compagnie multi-énergies intégrée mondiale de production et de fourniture d’énergies : pétrole et biocarburants, gaz naturel, biogaz et hydrogène bas carbone, renouvelables et électricité. Nos plus de 100 000 collaborateurs s'engagent pour fournir au plus grand nombre une énergie plus abordable, plus disponible et plus durable. Présente dans environ 120 pays, TotalEnergies inscrit le développement durable au cœur de sa stratégie, de ses projets et de ses opérations.

À propos de NativState

NativState (www.nativstate.com) est une entreprise de développement du carbone forestier qui s’associe à de petits propriétaires à travers le sud des États-Unis pour leur donner accès aux marchés mondiaux du carbone. Nous travaillons à leurs côtés pour améliorer et préserver leurs forêts tout en leur offrant un retour financier reposant sur la génération de crédits-carbone de qualité, vendus à des entreprises qui cherchent à atteindre, voire dépasser leurs objectifs de réduction des émissions de carbone. Grâce à la méthodologie de gestion forestière améliorée (Improved Forest Management, IFM) d’ACR et à un accord de gestion sur quarante ans, nous travaillons avec les propriétaires pour leur fournir une nouvelle source de revenus tirés de leurs forêts, différente du modèle historique d’exploitation intensive. NativState leur donne ainsi les moyens de gérer leur bien de façon durable, avec pour avantages collatéraux une qualité accrue de l’eau, une biodiversité enrichie et un meilleur état de santé général de leurs forêts.

Avertissement

