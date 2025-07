Corpay Cross-Border benoemd tot officiële valutapartner van het FIM World Supercross Championship

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Corpay, Inc. (NYSE: CPAY), een wereldleider in zakelijke betalingen, kondigt met genoegen aan dat Corpay's Cross-Border-bedrijfsonderdeel een overeenkomst heeft gesloten met het FIM World Supercross Championship, het belangrijkste kampioenschap voor internationale stadion-supercrossraces, om hun officiële valutapartner (FX) te worden.

Door deze samenwerking kan World Supercross gebruik maken van de innovatieve oplossingen van Corpay Cross-Border om de blootstelling aan valutarisico's in hun dagelijkse bedrijfsbehoeften te beperken. Bovendien stelt het bekroonde platform van Corpay Cross-Border hen in staat om hun wereldwijde betalingen vanuit één toegangspunt te beheren.

