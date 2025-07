Andersen Consulting styrker sine cybersikkerhedskapaciteter med tilføjelsen af BD Emerson

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting indgår samarbejdsaftale med BD Emerson, et førende konsulentfirma med speciale i cybersikkerhed, compliance, databeskyttelse og teknologi.

BD Emerson leverer integreret rådgivning og praktisk implementering inden for cybersikkerhed, databeskyttelse, compliance og digital transformation. Virksomheden hjælper organisationer med at skalere sikkert, opbygge tillid og opfylde komplekse lovkrav ved at integrere sikkerhed, juridiske aspekter og compliance i alle led af driften. BD Emerson understøtter alle behov fra sikker softwareudvikling og DevSecOps-integration til udvikling af databeskyttelsesprogrammer og fraktioneret ledelse.

"Samarbejdet med Andersen Consulting giver os mulighed for at videreføre vores mission om at levere proaktive, forretningsorienterede teknologiløsninger," siger Drew Danner, administrerende direktør for BD Emerson. "Vi kan tilbyde vores kunder et styrket digitalt fundament, der ikke kun imødekommer dagens udfordringer, men også forudser fremtidige muligheder."

Mark L. Vorsatz, global formand og administrerende direktør for Andersen, tilføjer: "I en tid, hvor digital modstandsdygtighed er afgørende, styrker vores samarbejde med BD Emerson vores evne til at tilbyde kunderne integrerede løsninger, der kombinerer strategisk indsigt med teknisk ekspertise. Dette samarbejde understreger vores forpligtelse til at hjælpe kunderne med at opnå succes i et hurtigt skiftende teknologisk miljø."

Andersen Consulting er en global konsulentvirksomhed, der tilbyder en komplet portefølje af tjenester inden for virksomhedsstrategi, forretningsudvikling, teknologi- og AI-transformation samt løsninger inden for humankapital. Andersen Consulting er integreret med den multidimensionelle servicemodel hos Andersen Global, der leverer brancheførende rådgivning inden for skat, jura, værdiansættelse, global mobilitet og forretningsrådgivning via en global platform med over 20.000 professionelle medarbejdere og tilstedeværelse på mere end 500 lokationer gennem sine medlemsfirmaer og samarbejdspartnere. Andersen Consulting Holdings LP er et kommanditselskab og tilbyder konsulenttjenester gennem sine medlemsfirmaer og samarbejdspartnere verden over.

