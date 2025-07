GlobalSign und ID-Security feiern ein Jahrzehnt der Zusammenarbeit

LEUVEN, Belgien & ZÜRICH--(BUSINESS WIRE)--GlobalSign NV/SA, eine globale Zertifizierungsstelle (CA) und führender Anbieter von digitalen Signier-, Identitäts- und Sicherheitslösungen für das IoT, arbeitet mittlerweile seit fast zehn Jahren mit dem Schweizer Unternehmen ID-Security zusammen. Der Softwareentwickler, Systemintegrator und Anbieter von Managed Services begann seine Partnerschaft mit GMO GlobalSign, nachdem er festgestellt hatte, dass er eine CA benötigt, die Public Key Infrastructure (PKI)-Dienste auf höchstem Niveau anbieten kann.

„GMO GlobalSign und ID-Security feiern 10 Jahre Zusammenarbeit und treiben die PKI-Exzellenz mit kombinierten CLM- und E-Mail-Gateway-Lösungen weiter voran.“ Share

Auf der Basis einer fast zehnjährigen strategischen Technologie-Allianz bietet die Integration der Atlas-Plattform von GMO GlobalSign in die CEMA-Lösung von ID-SecurityOrganisationen, die ein robustes, skalierbares, automatisiertes Identitäts- und Lebenszyklusmanagement von Zertifikaten suchen, weiterhin außergewöhnlichen Wert. In ihrer Funktion als vertrauenswürdige Engine für Identitäts- und PKI-Dienste stellt Atlas die erweiterten CLM-Funktionen (Certificate Lifecycle Management) von CEMA bereit. Dies erfolgt problemlos mithilfe öffentlich vertrauenswürdiger und privater TLS- oder S/MIME-Zertifikate, die durch identitätsbasierte Sicherheit eine Grundlage für ein Zero-Trust-Modell darstellen können.

„Die Zertifikatsverwaltung ist in den letzten Jahren immer komplexer geworden. Durch immer kürzere Zertifikatslaufzeiten in Kombination mit der wachsenden Anzahl von Endgeräten und Compliance-Anforderungen sind manuelle Prozesse nicht mehr tragbar“, sagt Thomas Weber, Managing Director bei ID-Security. „Genau deshalb braucht der Markt skalierbare und automatisierte Lösungen. Mit unseren Managed Services für CipherMail und die CEMA Certificate Lifecycle Management-Plattform können wir neue Kunden schnell und kosteneffizient einbinden. Zusammen mit der Atlas-API von GMO GlobalSign, die wir seit einigen Jahren nutzen, verfügen wir so über ein modernes und benutzerfreundliches Toolset, das die modernen Automatisierungsanforderungen erfüllt. Außerdem beschleunigt es die Integration und bringt einen unmittelbaren betrieblichen Nutzen.“

Diese Zusammenarbeit wird durch die Einbeziehung des niederländischen E-Mail-Sicherheitsanbieters CipherMails Gateway zur E-Mail-Verschlüsselung noch weiter verbessert, der eine wichtige Ebene zur sicheren E-Mail-Verschlüsselung und zur Richtliniendurchsetzung hinzufügt. Durch die Kombination von ID-Securitys Tool zum Lebenszyklusmanagement von Zertifikaten, CEMA, und CipherMails Gateway zur E-Mail-Verschlüsselung mit GMO GlobalSigns Atlas-Plattform können Kunden, TLS- und S/MIME-Zertifikate direkt anfordern und dahin verteilen, wo sie benötigt werden. Das Ergebnis ist ein einfach zu implementierendes PKI-basiertes Zero-Trust-Modell mit einer starken End-to-End-Lösung für mehr E-Mail-Sicherheit. In einer Zeit von immer mehr Phishing-Angriffen per E-Mail ist dieser zusätzliche Schutz von Daten bei der Übertragung von größter Bedeutung.

„Die Kunden suchen möglichst nach einer einheitlichen Lösung für die Verwaltung ihrer Zertifikate. Die enge Zusammenarbeit von GMO GlobalSign und ID-Security und CipherMail und die nahtlose Integration der jeweiligen Lösungen liefern genau das: eine kombinierte Lösung, die CLM-Funktionen, E-Mail-Signierung und Verschlüsselung über eine optimierte Schnittstelle ermöglicht“, sagte Andreas Brix, Senior Program Manager von GlobalSign. „Dieses umfassende Ökosystem vereinfacht nicht nur die Einhaltung von Branchenvorschriften und internen Sicherheitsrichtlinien, es verringert auch das Risiko von Datenschutzverstößen und identitätsbasierten Angriffen erheblich.“

Über ID-Security

Das Angebot von ID-Security umfasst robuste Lösungen für das Lebenszyklusmanagement von Zertifikaten, Verschlüsselung und sichere digitale Identitäten. ID-Security ist eine Marke von intelliCard, einem 2008 von Sicherheitsexperten in Rapperswil, Schweiz, gegründeten Unternehmen, das auch Niederlassungen in Deutschland und Schweden unterhält. Das Lösungsportfolio von ID-Security umfasst Folgendes: CEMA für das Lebenszyklusmanagement von Zertifikaten, CertHub zur automatisierten Registrierung von digitalen Zertifikaten sowie CipherMail für die automatisierte Verschlüsselung und digitale Signierung von E-Mails. Das Team von ID-Security besteht aus erfahrenen Kryptographen und PKI-Spezialisten und sorgt dafür, dass seine Kunden optimal geschützt werden und alle Anforderungen an Compliance und Governance einhalten können.

Über GMO GlobalSign

Als eine der weltweit am tiefsten verwurzelten Zertifizierungsstellen ist GMO GlobalSign der führende Anbieter von vertrauenswürdigen Identitäts- und Sicherheitslösungen, die es Unternehmen, Großunternehmen, Cloud-basierten Service-Anbietern und IoT-Innovatoren weltweit ermöglichen, Online-Kommunikation zu sichern, Millionen von verifizierten digitalen Identitäten zu verwalten und Authentifizierung und Verschlüsselung zu automatisieren. Mit Lösungen für hochskalierte Public Key Infrastructure (PKI) und Identität unterstützt das Unternehmen Milliarden von Diensten, Geräten, Personen und Dingen innerhalb des IoT. GMO GlobalSign ist ein Tochterunternehmen von GMO GlobalSign Holdings, K.K., einem Mitglied der in Japan ansässigen GMO Internet Group, und betreibt Niederlassungen in Nord- und Südamerika, Europa und Asien. Weitere Informationen finden Sie auf https://www.globalsign.com.