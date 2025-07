Eton Solutions annonce un partenariat stratégique avec Asas Capital avec le lancement d’un « bureau de gestion de patrimoine en tant que service » au Moyen-Orient

DUBAÏ, ÉMIRATS ARABES UNIS--(BUSINESS WIRE)--Eton Solutions, leader mondial des solutions WealthTech, a annoncé aujourd’hui un partenariat exclusif avec Asas Capital, un bureau de gestion du patrimoine multifamilial de premier plan bien implanté aux Émirats arabes unis et récemment homologué en Arabie saoudite. Cette collaboration permettra de lancer la première plateforme de « bureau de gestion de patrimoine en tant que service » au Moyen-Orient, combinant l’expertise régionale d’Asas Capital et la technologie ERP de pointe d’Eton visant à transformer la gestion de patrimoine pour les familles très fortunées (UHNW) et fortunées (HNW).

Asas Capital, dont le siège social est situé au Centre financier international de Dubaï (DIFC) et qui est agréé par l’Autorité des services financiers de Dubaï (DFSA), apporte plus de 15 ans d’expertise en matière de conseil en investissement au sein du Conseil de coopération du Golfe (CCG). Forte d’une solide expérience dans le domaine du capital-investissement, des investissements pré-IPO, de la gestion d’actifs et du conseil aux entreprises, Asas Capital tire désormais parti de ses réseaux régionaux étendus et de sa connaissance approfondie du marché pour lancer un modèle transformateur de « bureau de gestion de patrimoine en tant que service » au Moyen-Orient. Cette offre vise à répondre aux besoins en constante évolution des familles ultra-fortunées et fortunées en combinant des solutions financières de niveau institutionnel avec des services de conseil sur mesure. Ancrée dans l’éthique, la transparence et les valeurs qui placent les parties prenantes au premier plan, Asas Capital est en passe de redéfinir le paysage des bureaux de gestion de patrimoine en Arabie saoudite, l’un des marchés de la fortune privée qui connaît la croissance la plus rapide au monde. L’accent mis sur les investissements de stade avancé, basés sur la technologie, et l’engagement en faveur de l’innovation renforcent encore sa capacité à offrir des solutions patrimoniales intégrées et performantes dans toute la région.

Le Moyen-Orient, qui abrite certains des marchés UHNW les plus dynamiques au monde, offre des opportunités significatives en matière d’innovation dans les services de bureau de gestion de patrimoine. Grâce à ce partenariat, Eton Solutions renforce son engagement en faveur de l’expansion mondiale, ajoutant l’Arabie saoudite à sa liste de marchés internationaux tels que le Royaume-Uni, la Suisse, les Émirats arabes unis, l’Inde, Singapour, Hong Kong, l’Indonésie, Taïwan, l’Australie et la Nouvelle-Zélande. La plateforme AtlasFive® de la société gère actuellement plus de 1 billion de dollars pour 800 familles dans le monde entier, traitant 14,2 millions de transactions par an.

Satyen Patel, président exécutif d’Eton Solutions, déclare : « Le Moyen-Orient représente une pierre angulaire de la stratégie mondiale d’Eton, et notre alliance avec Asas Capital accélère notre vision commune de l’innovation en matière de bureau de gestion de patrimoine. Avec Eton, les clients bénéficient d’informations en temps réel sur la performance de leur portefeuille, la conformité automatisée et la modélisation de scénarios, tout en conservant une sécurité absolue des données. Ensemble, nous ne nous contentons pas de suivre le rythme de la croissance de la région, nous contribuons à définir son avenir. »

Dans le cadre de ce partenariat, Himanshu Khandelwal, directeur général d’Asas Capital, déclare : « Le partenariat entre Eton et Asas établit une nouvelle norme d’excellence pour les services de bureau de gestion de patrimoine dans le Golfe. Un modèle de gouvernance rigoureux est essentiel pour assurer la transition de l’héritage d’une famille vers un avenir résilient et durable. Asas, qui trouve ses racines dans le domaine des bureaux de gestion de patrimoine, apporte une connaissance approfondie des besoins spécifiques des familles qui cherchent à structurer, consolider et gérer leur patrimoine générationnel. En intégrant la plateforme mondialement reconnue d’Eton, nous sommes désormais en mesure d’harmoniser le patrimoine familial avec une précision et une transparence sans précédent, en plaçant la technologie intelligente au cœur de nos relations avec nos clients. Ensemble, nous ne nous contentons pas de gérer le patrimoine, nous construisons un avenir plus intelligent et plus sûr pour les familles les plus accomplies du Golfe. »

À propos d’Eton Solutions : Eton Solutions est une société de logiciels et de services ERP fondée pour gérer la complexité des services aux bureaux de gestion de patrimoine et aux sociétés de capital-investissement à l’échelle mondiale. La société est basée aux États-Unis, à Research Triangle Park, en Caroline du Nord, et son siège international, situé à Singapour, se concentre sur les marchés hors des Amériques. Nous proposons deux produits phares, AtlasFive® et EtonAI™, qui gèrent ensemble 1 billion de dollars sur notre plateforme intégrée. Créé par des leaders du secteur des bureaux de gestion de patrimoine, AtlasFive® agrège et gère de manière holistique tous les actifs d’investissement liquides et alternatifs, ainsi que les données, les rapports et les processus de flux de travail, tandis qu’EtonAI™ apporte des informations avancées basées sur l’IA et l’automatisation à tous les aspects de vos opérations. Grâce à une source unique d’informations fiables, Eton Solutions propulse les bureaux de gestion de patrimoine et les sociétés de capital-investissement vers l’avenir en optimisant l’efficacité, en minimisant les erreurs et les risques, et en maintenant un TCAC supérieur à 100 % depuis sa création. Rendez-vous sur : https://www.eton-solutions.com

