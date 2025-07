Data & Digital : TotalEnergies et Emerson signent un partenariat stratégique pour accroître la valeur des données industrielles

PARIS--(BUSINESS WIRE)--TotalEnergies (Paris:TTE) (LSE:TTE) (NYSE:TTE) et la division Aspen Technology d’Emerson annoncent une collaboration stratégique visant à déployer des technologies numériques avancées pour la collecte, en continu et en temps réel, des données issues des sites industriels de TotalEnergies. L’objectif : exploiter la valeur des données industrielles pour améliorer la prise de décision, notamment via l’usage de l’intelligence artificielle et ainsi optimiser les performances opérationnelles, énergétiques et environnementales des sites industriels de TotalEnergies dans le monde, afin de fournir une énergie toujours plus fiable et plus durable.

Exploiter les données en temps réel…

Dans le cadre de ce partenariat, TotalEnergies déploiera à grande échelle la solution AspenTech Inmation™ d'Emerson sur ses sites industriels à travers le monde. Cette plateforme collectera et centralisera, en continu et en temps réel, des millions de points de données issus des installations de la Compagnie tout en garantissant un accès unifié et sécurisé à l’information.

Cette infrastructure numérique intègrera également d’autres solutions de contrôle avancé d’Emerson. Elle offrira ensuite à TotalEnergies la possibilité de déployer des cas d’usage en intelligence artificielle (IA).

…pour améliorer la performance industrielle

Ce déploiement s’étendra sur deux ans et permettra in fine à TotalEnergies de tirer plus de valeur de ses données en :

Accélérant la détection d’anomalies et dérives de performance,

Optimisant la consommation énergétique,

Renforçant la sécurité des opérations,

Ou encore en accélérant l’intégration de l’IA dans les processus industriels.

« Chez TotalEnergies, le numérique est un levier clé de notre transformation vers un avenir énergétique plus durable et plus efficient. Notre collaboration avec Emerson illustre la façon dont les technologies avancées telles que Inmation nous aident à optimiser nos opérations, à réduire nos émissions et à créer de la valeur à long terme. Cette collaboration témoigne de notre volonté de faire de la data et du digital des facteurs différenciants en faveur de l'excellence industrielle de nos actifs industriels, » a déclaré Namita Shah, directrice générale OneTech chez TotalEnergies.

« La division Aspen Technology d’Emerson collabore avec TotalEnergies depuis près de 30 ans, et nous sommes ravis de poursuivre cette collaboration en soutenant leurs objectifs opérationnels et de durabilité grâce à nos technologies numériques. La puissante combinaison de l’IA et de notre solution de data fabric industriel contribuera à accélérer la mission de TotalEnergies », a déclaré Vincent Servello, Président de la division Aspen Technology d’Emerson.

***

A propos d’Emerson

Emerson (NYSE : EMR) est un leader mondial des technologies industrielles qui fournit une automatisation avancée. Grâce à une gamme inégalée d’instruments intelligents, de systèmes de contrôle et de logiciels industriels, Emerson propose des solutions qui automatisent et optimisent les performances de l’entreprise. Emerson, dont le siège social est situé à Saint Louis, dans le Missouri, associe une technologie innovante à une excellence opérationnelle éprouvée pour alimenter le futur de l’automatisation. Pour en savoir plus, rendez-vous sur Emerson.com.

À propos de TotalEnergies

TotalEnergies est une compagnie multi-énergies intégrée mondiale de production et de fourniture d’énergies : pétrole et biocarburants, gaz naturel, biogaz et hydrogène bas carbone, renouvelables et électricité. Nos plus de 100 000 collaborateurs s'engagent pour fournir au plus grand nombre une énergie plus abordable, plus disponible et plus durable. Présente dans environ 120 pays, TotalEnergies inscrit le développement durable au cœur de sa stratégie, de ses projets et de ses opérations.

@TotalEnergies TotalEnergies TotalEnergies TotalEnergies

Avertissement

Les termes « TotalEnergies », « compagnie TotalEnergies » et « Compagnie » qui figurent dans ce document sont utilisés pour désigner TotalEnergies SE et les entités consolidées que TotalEnergies SE contrôle directement ou indirectement. De même, les termes « nous », « nos », « notre » peuvent également être utilisés pour faire référence à ces entités ou à leurs collaborateurs. Les entités dans lesquelles TotalEnergies SE détient directement ou indirectement une participation sont des personnes morales distinctes et autonomes. Ce document peut contenir des déclarations prospectives. Elles peuvent s’avérer inexactes dans le futur et sont dépendantes de facteurs de risques. Ni TotalEnergies SE ni aucune de ses filiales ne prennent l’engagement ou la responsabilité vis-à-vis des investisseurs ou toute autre partie prenante de mettre à jour ou de réviser, en particulier en raison d’informations nouvelles ou événements futurs, tout ou partie des déclarations, informations prospectives, tendances ou objectifs contenus dans ce document. Les informations concernant les facteurs de risques susceptibles d’avoir un effet défavorable significatif sur les résultats financiers ou les activités de TotalEnergies sont par ailleurs disponibles dans les versions les plus actualisées du Document d’Enregistrement Universel déposé par TotalEnergies SE auprès de l’Autorité des marchés financiers et du Form 20-F déposé auprès de la United States Securities and Exchange Commission (“SEC”).