TotalEnergies et CMA CGM lancent une coentreprise pour le soutage de GNL afin d’accélérer la décarbonation du secteur maritime

PARIS & MARSEILLE, France--(BUSINESS WIRE)--TotalEnergies (Paris:TTE) (LSE:TTE) (NYSE:TTE), compagnie multi-énergies intégrée mondiale, et le Groupe CMA CGM, acteur mondial des solutions maritimes, terrestres, aériennes et logistiques, ont conclu un accord pour créer une coentreprise logistique à parts égales (50/50) visant à développer et exploiter une solution de soutage de GNL (gaz naturel liquéfié) dans le port de Rotterdam, aux Pays-Bas. Ce partenariat stratégique reflète l’ambition commune des deux compagnies françaises de contribuer, ensemble, à l’accélération de la transition énergétique dans le secteur maritime.

Étendre les infrastructures de GNL en Europe

Dans le cadre de cette coentreprise logistique, un nouveau navire de soutage de GNL, d’une capacité de 20 000 mètres cubes, sera positionné et opéré conjointement à Rotterdam d’ici la fin de l’année 2028. TotalEnergies et CMA CGM fourniront ainsi un service logistique complet, allant du ravitaillement au sein du terminal « Gate » de Rotterdam, jusqu’au soutage de GNL à une vaste gamme de navires opérant dans la région ARA (Amsterdam-Rotterdam-Anvers) qu’il s’agisse de navires du Groupe CMA CGM ou d’autres compagnies.

La coentreprise s’appuiera sur les actifs logistiques existants de TotalEnergies dans la région ARA, où le navire avitailleur Gas Agility d’une capacité de 18 600 m³, est en service depuis 2020. En intégrant le futur navire de soutage de la coentreprise au dispositif existant du Gas Agility, le partenariat entend générer des synergies, améliorer la flexibilité des livraisons et renforcer l’efficacité des opérations dans toute la région.

Un accord d’approvisionnement en GNL à long terme

Afin de soutenir l’objectif de CMA CGM d’être Net Zero Carbon à l’horizon 2050 et de garantir l’approvisionnement en GNL de sa flotte dual-fuel, qui comptera 123 navires dès 2029, TotalEnergies fournira jusqu’à 360 000 tonnes de GNL par an à CMA CGM à compter de 2028 jusqu’en 2040.

« Nous nous réjouissons de contribuer, aux côtés d’un partenaire tel que CMA CGM, au développement de la chaîne logistique du GNL maritime dans l’un des premiers hubs portuaires européens. Le GNL est aujourd’hui la solution la plus mûre et immédiatement disponible pour réduire l’empreinte environnementale du transport maritime. Ce partenariat stratégique renforce non seulement notre position d’acteur majeur du soutage de GNL, mais illustre également l’engagement commun de deux entreprises françaises à soutenir activement la transition énergétique, » a déclaré Patrick Pouyanné, Président-directeur général de TotalEnergies.

« Avec cette joint-venture, CMA CGM et TotalEnergies franchissent une nouvelle étape pour accompagner la transition énergétique du transport maritime. Pour la première fois, un armateur et un énergéticien opéreront ensemble un navire de soutage GNL, basé dans le port de Rotterdam. C’est une manière concrète d’accélérer le déploiement des carburants alternatifs et de contribuer à la décarbonation du commerce mondial, » a déclaré Rodolphe Saadé, Président Directeur Général du Groupe CMA CGM.

La création de la coentreprise est soumise aux autorisations réglementaires habituelles.

Un partenariat engagé entre deux leaders français de leur secteur

TotalEnergies et CMA CGM sont partenaires de longue date dans la promotion des solutions bas carbone pour le transport maritime :

En 2017 : signature d’un accord de 10 ans prévoyant la fourniture par TotalEnergies de 300 000 tonnes de GNL par an à CMA CGM à Rotterdam.

: signature d’un accord de 10 ans prévoyant la fourniture par TotalEnergies de 300 000 tonnes de GNL par an à CMA CGM à Rotterdam. En 2019 : signature d’un accord de 10 ans selon lequel TotalEnergies fournit 250 000 tonnes de GNL par an à CMA CGM à Marseille Fos.

: signature d’un accord de 10 ans selon lequel TotalEnergies fournit 250 000 tonnes de GNL par an à CMA CGM à Marseille Fos. En 2020 : premier avitaillement en GNL d’un grand porte-conteneurs de CMA CGM à Rotterdam, avec la livraison de 17 300 m³ de GNL par TotalEnergies.

: premier avitaillement en GNL d’un grand porte-conteneurs de CMA CGM à Rotterdam, avec la livraison de 17 300 m³ de GNL par TotalEnergies. En 2021 : premier avitaillement en GNL d’un navire de CMA CGM en France, à Dunkerque, avec près de 16 400 m³ de GNL fournis.

: premier avitaillement en GNL d’un navire de CMA CGM en France, à Dunkerque, avec près de 16 400 m³ de GNL fournis. En 2022 : première opération d’avitaillement en GNL de navire à navire au port de Marseille Fos, avec environ 6 000 m³ de GNL livrés à Marseille Fos.

Le rôle du GNL dans la transition énergétique du transport maritime

Utilisé comme carburant marin, le GNL permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre jusqu’à 20 % par rapport à un carburant marin traditionnel. Cette baisse pourrait être encore plus marquée avec du bio-GNL ou du GNL de synthèse (67 % et 85 % d’émissions en moins respectivement). Il améliore aussi considérablement la qualité de l'air en réduisant les émissions d'oxydes d'azote (NOx) jusqu'à 85 % et en éliminant 99 % des émissions d’oxydes de soufre (SOx) et les particules fines. Le GNL marin est donc une solution à la fois durable, abordable et immédiatement disponible pour réduire l’empreinte du transport maritime. TotalEnergies a investi activement dans des infrastructures de soutage de GNL, élément indispensable pour favoriser l’adoption de ce carburant par ses clients du secteur maritime.

TotalEnergies, 3e acteur mondial du GNL

TotalEnergies est le troisième acteur mondial du GNL avec 40 Mt vendues en 2024 grâce à ses participations dans des usines de liquéfaction dans toutes les zones géographiques. La Compagnie bénéficie de positions solides et diversifiées tout au long de la chaîne de valeur du GNL : production de gaz, transport, accès à plus de 20 Mt/an de capacité de regazéification en Europe, trading et soutage de GNL pour le transport maritime. L’ambition de TotalEnergies est d’accroître de 50 % sa production et ses achats long-terme de GNL d’ici 2030, tout en continuant à réduire les émissions de carbone et à supprimer les émissions de méthane associées à la chaîne de valeur du gaz. La Compagnie travaille par ailleurs avec des partenaires locaux pour promouvoir le passage du charbon au gaz naturel.

CMA CGM, pionnier de la décarbonation du secteur maritime

Acteur mondial du transport et de la logistique, engagé pour atteindre le Net Zéro Carbone d’ici à 2050, CMA CGM a fait des choix audacieux qui définissent de nouvelles normes pour le secteur maritime. La stratégie du Groupe repose sur l’optimisation de sa flotte et de ses opérations, l’accélération de l’utilisation des carburants bas carbone, le développement de technologies à haute efficacité énergétique et la promotion du report modal. CMA CGM a réalisé des investissements considérables dans des navires dual-fuel, alimentés par des énergies alternatives telles que le GNL, le biométhane et, à l’avenir, le e-méthane et le méthanol vert.

A propos de CMA CGM

Le Groupe CMA CGM est un acteur mondial des solutions maritimes, terrestres, aériennes et logistiques, fidèle à sa Raison d’être, We imagine better ways to serve a world in motion.

Présent dans 177 pays, il emploie 160 000 collaborateurs et près de 6 000 personnes à Marseille, où est situé son siège.

3ème acteur mondial du transport maritime, CMA CGM dessert plus de 420 ports sur 5 continents avec une flotte de plus de 650 navires. En 2024, CMA CGM a transporté plus de 23 millions de conteneurs EVP (équivalent vingt pieds). Sa filiale CEVA Logistics, un des cinq premiers acteurs mondiaux, exploite 1 000 entrepôts et a géré 15 millions d’expéditions en 2024. La division aérienne du Groupe exploite une flotte d’avions cargo, sous les marques CMA CGM AIR CARGO et Air Belgium.

CMA Media, 3ème groupe privé de médias en France, regroupe RMC-BFM et plusieurs titres de presse nationale et régionale (La Tribune Dimanche, La Tribune, La Provence et Corse Matin).

Engagé dans la transition énergétique, le Groupe CMA CGM vise le Net Zéro Carbone d’ici 2050.

La Fondation CMA CGM apporte une aide humanitaire en situation de crise et s’engage en faveur de l’éducation pour tous et de l’égalité des chances à travers le monde. A ce jour, la Fondation CMA CGM a transporté 63 000 tonnes d’aide humanitaire vers 97 pays et a soutenu plus de 550 projets éducatifs.

cmacgm-group.com

À propos de TotalEnergies

TotalEnergies est une compagnie multi-énergies intégrée mondiale de production et de fourniture d’énergies : pétrole et biocarburants, gaz naturel, biogaz et hydrogène bas carbone, renouvelables et électricité. Nos plus de 100 000 collaborateurs s'engagent pour fournir au plus grand nombre une énergie plus abordable, plus disponible et plus durable. Présente dans environ 120 pays, TotalEnergies inscrit le développement durable au cœur de sa stratégie, de ses projets et de ses opérations.

@TotalEnergies TotalEnergies TotalEnergies TotalEnergies

Avertissement

Les termes « TotalEnergies », « compagnie TotalEnergies » et « Compagnie » qui figurent dans ce document sont utilisés pour désigner TotalEnergies SE et les entités consolidées que TotalEnergies SE contrôle directement ou indirectement. De même, les termes « nous », « nos », « notre » peuvent également être utilisés pour faire référence à ces entités ou à leurs collaborateurs. Les entités dans lesquelles TotalEnergies SE détient directement ou indirectement une participation sont des personnes morales distinctes et autonomes. Ce document peut contenir des déclarations prospectives. Elles peuvent s’avérer inexactes dans le futur et sont dépendantes de facteurs de risques. Ni TotalEnergies SE ni aucune de ses filiales ne prennent l’engagement ou la responsabilité vis-à-vis des investisseurs ou toute autre partie prenante de mettre à jour ou de réviser, en particulier en raison d’informations nouvelles ou événements futurs, tout ou partie des déclarations, informations prospectives, tendances ou objectifs contenus dans ce document. Les informations concernant les facteurs de risques susceptibles d’avoir un effet défavorable significatif sur les résultats financiers ou les activités de TotalEnergies sont par ailleurs disponibles dans les versions les plus actualisées du Document d’Enregistrement Universel déposé par TotalEnergies SE auprès de l’Autorité des marchés financiers et du Form 20-F déposé auprès de la United States Securities and Exchange Commission (“SEC”).