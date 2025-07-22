SLB 获英国 Northern Endurance Partnership 项目碳封存合约

伦敦--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球能源科技公司 SLB（纽约证券交易所代码：SLB），已被 Northern Endurance Partnership (NEP) 授予碳封存场地开发技术与服务合同。NEP是由 bp、Equinor 和 TotalEnergies 组成的合资公司。

NEP 正在开发陆上和海上基础设施，用于将来自 Teesside 和 Humber 地区碳捕集项目（统称为 East Coast Cluster）中产生的 CO 2 输送至北海海底进行安全封存。

SLB 将部署其 Sequestri™ 碳封存解决方案组合——包括专为碳封存场地开发而设计和认证的技术，用于建造六口碳封存井。项目范围涵盖钻井、测量、固井、流体处理、完井、电缆作业及泵送服务。

“专为碳封存定制的技术与服务，在最终投资决定前后对转变经济效益与项目完整性至关重要。"SLB 工业脱碳事业部高级副总裁 Katherine Rojas 表示，“我们很高兴能参与英国这一开创性的碳捕集与封存项目，充分利用我们 Sequestri 解决方案中成熟的技术，以及我们在全球复杂 CCS 项目中的丰富经验。”

NEP 基础设施对于实现英国碳排放最密集工业区的净零目标至关重要。通过 Endurance 咸水层和相邻储层，NEP 可获得高达10亿吨的 CO 2 封存容量。该基础设施每年可输送并永久封存多达400万吨的 CO 2 ，预计于2028年投入运营。

关于SLB

SLB (NYSE: SLB)是一家全球科技公司，致力于推动能源创新，实现地球生态平衡。我们的业务遍布全球100多个国家和地区，而员工的来源地几乎是运营所在国家和地区的两倍。我们每天都致力于石油和天然气创新、大规模数字化、行业脱碳以及开发和扩展新能源系统，以加快能源转型。如需了解更多信息，请访问 slb.com.

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