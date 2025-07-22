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SLB 获英国 Northern Endurance Partnership 项目碳封存合约

SLB 获得开创性 CCS 基础设施综合碳封存解决方案合同

original SLB 将部署其 Sequestri™ 碳封存解决方案组合——包括专为碳封存场地开发而设计和认证的技术，用于建造六口碳封存井。

SLB 将部署其 Sequestri™ 碳封存解决方案组合——包括专为碳封存场地开发而设计和认证的技术，用于建造六口碳封存井。

伦敦--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球能源科技公司 SLB（纽约证券交易所代码：SLB），已被 Northern Endurance Partnership (NEP) 授予碳封存场地开发技术与服务合同。NEP是由 bp、Equinor 和 TotalEnergies 组成的合资公司。

NEP 正在开发陆上和海上基础设施，用于将来自 Teesside 和 Humber 地区碳捕集项目（统称为 East Coast Cluster）中产生的 CO2输送至北海海底进行安全封存。

SLB 将部署其 Sequestri™ 碳封存解决方案组合——包括专为碳封存场地开发而设计和认证的技术，用于建造六口碳封存井。项目范围涵盖钻井、测量、固井、流体处理、完井、电缆作业及泵送服务。

“专为碳封存定制的技术与服务，在最终投资决定前后对转变经济效益与项目完整性至关重要。"SLB 工业脱碳事业部高级副总裁 Katherine Rojas 表示，“我们很高兴能参与英国这一开创性的碳捕集与封存项目，充分利用我们 Sequestri 解决方案中成熟的技术，以及我们在全球复杂 CCS 项目中的丰富经验。”

NEP 基础设施对于实现英国碳排放最密集工业区的净零目标至关重要。通过 Endurance 咸水层和相邻储层，NEP 可获得高达10亿吨的 CO2 封存容量。该基础设施每年可输送并永久封存多达400万吨的 CO2，预计于2028年投入运营。

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SLB (NYSE: SLB)是一家全球科技公司，致力于推动能源创新，实现地球生态平衡。我们的业务遍布全球100多个国家和地区，而员工的来源地几乎是运营所在国家和地区的两倍。我们每天都致力于石油和天然气创新、大规模数字化、行业脱碳以及开发和扩展新能源系统，以加快能源转型。如需了解更多信息，请访问 slb.com.

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本新闻稿包含美国联邦证券法律意义上的“前瞻性声明”，即关于未来的声明，而不是关于过去事件的声明。此类语句通常包含诸如“期望”、“可能”、“可以”、“估计”、“意图”、“预期”、“将要”、“潜在”、“预计”等词语以及其它类似的表达。前瞻性声明涉及不同程度上不确定的事项。例如关于SLB新技术和合作伙伴关系的部署或预期收益的预测或期望；关于可持续发现和环境问题的目标、计划和预测的声明；关于能源运输与全球气候变化的预测或预期；以及操作程序和技术的改进等。这些声明存在风险和不确定性，其中包括但不限于无法实现净负碳排放目标；无法认识到由SLB的战略、举措或合作伙伴关系带来的预期利益；解决环境问题的立法和监管举措，包括解决全球气候变化影响的举措；监管部门批准和许可的时间安排或接收情况；以及SLB向美国证券交易委员会提交的最新表格10-K、10-Q和8-K中详细说明的其它风险和不确定性。如果这些或其他风险或不确定性中的一个或多个出现（或此类发展的后果发生了变化），或者如果基本假设经证明是不正确的，实际结果可能与我们前瞻性声明中反映的结果存在重大差异。前瞻性声明仅在本新闻稿发布之日起生效。无论是由于新的信息、未来事件或是其它原因，SLB不承担任何公开更新或修订此类声明的意图或义务。

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