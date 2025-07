Fresha verbessert die Kundenbindung mit RCS for Business unterstützt von Twilio und Google

LONDON--(BUSINESS WIRE)--Twilio (NYSE: TWLO), die Kundenbindungsplattform, die führenden Marken von heute personalisierte Erlebnisse in Echtzeit ermöglicht, gab heute bekannt, dass Fresha, eine führende Buchungsplattform für die Beauty- und Wellnessbranche, durch die Einführung von Rich Communication Services (RCS) Messaging, unterstützt von Twilio und Google, das Vertrauen seiner Kunden stärkt und sein Geschäft deutlich ausbaut.

Fresha, das täglich über 700.000 Termine für seine 130.000 Partner in 120 Ländern vermittelt, hat von herkömmlichen SMS auf RCS umgestellt, um Standardbenachrichtigungen in vertrauenswürdige, markenbezogene Konversationen zu verwandeln. Diese Umstellung führte zu einer sofortigen und messbaren Verbesserung der Customer Journey, darunter eine Lesebereitschaft von 41,3 % bei Terminbenachrichtigungen und ein Anstieg der Kundenbewertungen um 7,1 %.

„Wir sind hier, um Salonbesitzern das Leben zu erleichtern, indem wir ihre Bedürfnisse bei allem, was wir entwickeln, in den Mittelpunkt stellen“, sagte Jeremy Miller, Head of Product bei Fresha . „Wenn Nachrichten von einer verifizierten, erkennbaren Marke wie Fresha kommen, sind die Menschen eher bereit, sich darauf einzulassen, weil sie wissen, dass sie echt sind. Dieses Vertrauen führt zu stärkeren Beziehungen und besseren Ergebnissen.“

Verifizierte und interaktive Nachrichten sorgen für messbare geschäftliche Vorteile

Im Gegensatz zu herkömmlichen SMS bietet RCS einen sicheren, wirkungsvollen Kanal für die Kundenkommunikation mit verifizierten Absenderidentitäten, Rich Media und interaktiven Schaltflächen. Für Fresha bedeutete dies, dass einfache Textnachrichten durch dynamische, markenspezifische Benachrichtigungen für Bestätigungen, Erinnerungen und Danksagungen ersetzt wurden.

Dank der nahtlosen API von Twilio konnte Fresha RCS ohne Codeänderungen implementieren und im Vergleich zu SMS herausragende Ergebnisse erzielen:

Höheres Engagement: RCS-Nachrichten zu Terminen erzielten eine Lesebereitschaft von 41,3 %.

RCS-Nachrichten zu Terminen erzielten eine Lesebereitschaft von 41,3 %. Mehr Bestätigungen: 6 % mehr Kunden bestätigten ihre Termine.

6 % mehr Kunden bestätigten ihre Termine. Wachstum nach Terminen: Die interaktiven Aufforderungen führten zu einem Anstieg der Kundenbewertungen um 7,1 % und zu 5,3 % mehr Trinkgeldern, was den Umsatz der Partner direkt steigerte.

Die interaktiven Aufforderungen führten zu einem Anstieg der Kundenbewertungen um 7,1 % und zu 5,3 % mehr Trinkgeldern, was den Umsatz der Partner direkt steigerte. Hervorragende Zustellbarkeit: RCS-Nachrichten erreichten eine Zustellrate von 99,2 %, sodass wichtige Mitteilungen stets empfangen wurden.

„RCS zeichnet sich durch seine Zuverlässigkeit aus“, sagte Stephen Brough, Global GTM Head - RCS for Business bei Google. „Wenn Kunden klar erkennen, wer ihnen eine Nachricht sendet, interagieren sie stärker – sie antworten eher, bestätigen Termine oder geben eine Bewertung ab. Vertrauen macht den Unterschied.“

Nahtlose Omnichannel-Erlebnisse mit Twilio

Fresha, seit 2016 Kunde von Twilio, implementierte zunächst SMS und führte nach und nach weitere Kanäle wie WhatsApp, E-Mail, Sprache, Chat und RCS ein. Die Integration von Twilio Flex zur Zentralisierung dieser Kanäle wurde durch Twilios strategischen Partner Zing ermöglicht. Mit Hilfe der Lösungen von Twilio kann Fresha nun schnell neue Funktionen entwickeln und einführen, sich auf die lokalen Kundenpräferenzen konzentrieren und auch bei weiterem Wachstum vertrauenswürdig und konform bleiben.

Jeremy Miller, Head of Product bei Fresha, sagte: „Mit Twilio können wir in neuen Ländern mit der Gewissheit starten, dass unsere Nachrichten zugestellt werden, und so das Kundenerlebnis unabhängig von unserem Standort schützen.“

Peter Bell, EMEA Vice President of Marketing bei Twilio, sagte: „Im heutigen digitalen Zeitalter ist es wichtiger denn je, das Vertrauen der Kunden zu gewinnen, und doch misstrauen wir alle zunehmend den Kommunikationskanälen. Laut dem SOCER-Bericht von Twilio glauben 61 % der Verbraucher nicht, dass Marken ihre Daten in ihrem besten Interesse verwenden. Durch die Einführung von RCS haben sie Messaging in einen sicheren, markenbezogenen Raum verwandelt, den ihre Kunden erkennen und dem sie vertrauen. Mit der Technologie von Twilio baut Fresha stärkere Beziehungen auf, von der ersten Buchung bis zum abschließenden Dankeschön und darüber hinaus.“

Über Twilio

Führende Unternehmen vertrauen heute auf die Customer Engagement Platform (CEP) von Twilio, um direkte, personalisierte Beziehungen zu ihren Kunden auf der ganzen Welt aufzubauen. Twilio ermöglicht es Unternehmen, Kommunikation und Daten zu nutzen, um jeden Schritt der Customer Journey – vom Vertrieb über das Marketing bis hin zum Kundenservice und vielen weiteren Anwendungsfällen – auf flexible und programmatische Weise intelligenter und sicherer zu gestalten. In 180 Ländern nutzen Millionen von Entwicklern und Hunderttausende von Unternehmen Twilio, um ihren Kunden magische Erlebnisse zu bieten. Weitere Informationen über Twilio (NYSE: TWLO) finden Sie unter: www.twilio.com.

Über Fresha

Fresha, eine der größten spezialisierten Buchungsplattformen für Beauty und Wellness, wird von über 130.000 Unternehmen in 120 Ländern genutzt. Bis heute haben Kunden über die Plattform mehr als 1 Milliarde Termine gebucht, und täglich werden mehr als 1,5 Millionen Nachrichten versendet. Mit dem Ziel, Selbstpflege für alle zugänglich zu machen, wächst Fresha durch die Bereitstellung nahtloser, personalisierter Erlebnisse – vor, während und nach jedem Termin. Dies auf globaler Ebene zu erreichen, ist keine leichte Aufgabe, aber es ist zentral für die Vision von Fresha.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.