Andersen Consulting stärkt seine Cybersicherheitskompetenzen durch die Übernahme von BD Emerson

Andersen Consulting schließt eine Kooperationsvereinbarung mit BD Emerson, einem führenden Beratungsunternehmen, das auf Cybersicherheit, Compliance, Datenschutz und Technologie spezialisiert ist.

BD Emerson bietet integrierte Beratung und praktische Umsetzung in den Bereichen Cybersicherheit, Datenschutz, Compliance und digitale Transformation. Das Unternehmen unterstützt Organisationen dabei, sicher zu skalieren, Vertrauen aufzubauen und komplexe regulatorische Anforderungen zu erfüllen, indem es Sicherheit, Recht und Compliance in alle Ebenen des Betriebs integriert. BD Emerson unterstützt alle Anforderungen End-to-End, von der sicheren Softwareentwicklung und DevSecOps-Integration bis hin zur Entwicklung von Datenschutzprogrammen und der Bereitstellung von Führungskräften auf Teilzeitbasis.

„Durch die Zusammenarbeit mit Andersen Consulting können wir unsere Zielsetzung, proaktive, geschäftsorientierte Technologielösungen anzubieten, weiter ausbauen“, sagte Drew Danner, Geschäftsführer von BD Emerson. „Wir bieten unseren Kunden eine gefestigte digitale Grundlage, die nicht nur den heutigen Herausforderungen gerecht wird, sondern auch zukünftige Chancen antizipiert“.

Mark L. Vorsatz, globaler Vorsitzender und CEO von Andersen, fügte hinzu: „In einer Zeit, in der digitale Widerstandsfähigkeit von entscheidender Bedeutung ist, verbessert unsere Zusammenarbeit mit BD Emerson unsere Fähigkeit, Kunden integrierte Lösungen anzubieten, die strategische Erkenntnisse mit technischer Exzellenz verbinden. Diese Zusammenarbeit bekräftigt unser Engagement, unseren Kunden in einem sich schnell entwickelnden technologischen Umfeld zum Erfolg zu verhelfen”.

Andersen Consulting ist ein weltweit tätiges Beratungsunternehmen, das eine umfassende Palette von Dienstleistungen in den Bereichen Unternehmensstrategie, Business, Technologie und KI-Transformation sowie Human Capital Solutions anbietet. Andersen Consulting ist in das multidimensionale Servicemodell von Andersen Global integriert und bietet erstklassige Beratung, Steuer-, Rechts- und Bewertungsdienstleistungen sowie Expertise im Bereich globale Mobilität auf einer globalen Plattform mit mehr als 20.000 Fachleuten weltweit und einer Präsenz an über 500 Standorten durch seine Mitgliedsfirmen und kooperierenden Unternehmen. Andersen Consulting Holdings LP ist eine Kommanditgesellschaft und bietet über ihre Mitgliedsunternehmen und kooperierenden Unternehmen weltweit Beratungslösungen an.

