Andersen Consulting rafforza le capacità di sicurezza informatica con l'aggiunta di BD Emerson

BD Emerson offre consulenza integrata ed esecuzione pratica in ambito di cybersicurezza, privacy, conformità e trasformazione digitale. L'azienda aiuta le società a scalare in modo sicuro, creare fiducia e soddisfare complessi requisiti normativi integrando sicurezza, legalità e conformità ad ogni livello delle operazioni. BD Emerson supporta le esigenze end-to-end dallo sviluppo sicuro del software e dall'integrazione di DevSecOps allo sviluppo di programmi di privacy e leadership esecutiva frazionale.

“Collaborare con Andersen Consulting ci consente di estendere la nostra missione di fornire soluzioni tecnologiche proattive e allineate con le aziende”, ha commentato Drew Danner, AD di BD Emerson. “Siamo in grado di proporre ai clienti una solida base digitale che non solo soddisfa le sfide di oggi ma anticipa anche le opportunità future”.

Mark L. Vorsatz, presidente globale e CEO di Andersen, ha aggiunto, “In tempi in cui la resilienza digitale è essenziale, la collaborazione con BD Emerson rafforza la nostra capacità di offrire ai clienti soluzioni integrate che uniscono conoscenze strategiche ed eccellenza tecnica. Questa collaborazione rafforza il nostro impegno ad aiutare i clienti ad avere successo in un ambiente tecnologico in rapida evoluzione”.

Andersen Consulting è una società di consulenza globale che offre una suite completa di servizi comprensivi di strategia aziendale e di trasformazione commerciale, tecnologica e AI, oltre a soluzioni per il capitale umano. Andersen Consulting si integra con il modello di servizio multidimensionale che caratterizza Andersen Global, e offre competenze d'eccellenza nei settori della consulenza e in ambito fiscale, legale, delle valutazioni, della mobilità globale e dell'advisory, grazie a una piattaforma globale di cui fanno parte più di 20.000 professionisti a livello mondiale e a una presenza in oltre 500 sedi attraverso le sue società associate e collaboratrici. Andersen Consulting Holdings LP è una società in accomandita semplice che propone soluzioni di consulenza tramite le società associate e collaboratrici in tutto il mondo.

