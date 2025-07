Veracode rejoint le Wiz Integration Network (WIN) afin d’éliminer les failles de sécurité entre les applications et le cloud

BURLINGTON, Mass.--(BUSINESS WIRE)--Veracode, leader mondial de la gestion des risques liés aux applications, a annoncé aujourd’hui un partenariat avec Wiz, fournisseur leader de solutions de sécurité cloud, et rejoint la plateforme Wiz Integration (WIN). Cette alliance renforce WIN en apportant la puissance de Veracode Risk Manager (VRM) à l’écosystème des partenaires, permettant ainsi aux clients d’intégrer de manière transparente les solutions Wiz et Veracode dans leurs flux de travail existants.

Le volume et la diversité des données sur les vulnérabilités peuvent mettre à rude épreuve même les organisations les plus matures. Veracode Risk Manager est une solution de gestion de la sécurité des applications (ASPM) conçue pour relever ce défi en unifiant les risques, du code au cloud, et en automatisant la hiérarchisation et la correction afin d’aider les équipes de sécurité à résoudre plus rapidement les failles critiques. Grâce aux connecteurs VRM, qui relient les résultats et les sources d’actifs tiers, les équipes de sécurité bénéficient d’une vue consolidée des risques tout au long du cycle de vie du développement logiciel. Ces connecteurs intègrent les résultats des analyses statiques, dynamiques et de composition logicielle de Veracode ainsi que les problèmes détectés par des outils tiers, tels que Wiz, afin d’aider les équipes de sécurité à identifier les causes profondes, à hiérarchiser les risques et à les corriger en conséquence.

« Les équipes de sécurité sont submergées, non pas par un manque de données, mais par un excès de données, réparties entre trop d’outils disparates », explique Derek Maki, responsable produit chez Veracode. « En intégrant les résultats approfondis de Wiz en matière de sécurité cloud directement dans Veracode Risk Manager et en les corrélant avec les détections des tests de sécurité des applications Veracode, nous offrons aux équipes de sécurité une vision plus claire, plus rapide et hiérarchisée des risques afin qu’elles puissent prendre des mesures immédiates. »

WIN permet à Wiz et Veracode de partager des résultats de sécurité hiérarchisés avec leur contexte, notamment l’inventaire, les vulnérabilités, les problèmes et les résultats de configuration. Les clients communs bénéficient des avantages suivants :

Une hiérarchisation des risques plus intelligente et plus précise : les conclusions de Wiz sont directement intégrées à Veracode Risk Manager, ce qui améliore son modèle de notation et permet une hiérarchisation plus précise des problèmes de sécurité sur la base de données contextuelles en temps réel sur les risques.

les conclusions de Wiz sont directement intégrées à Veracode Risk Manager, ce qui améliore son modèle de notation et permet une hiérarchisation plus précise des problèmes de sécurité sur la base de données contextuelles en temps réel sur les risques. Moins de bruit, moins d’épuisement : en agrégeant toutes les données sur les risques et en appliquant le bon contexte et la bonne hiérarchisation, l’intégration aide les équipes de sécurité à se concentrer sur les problèmes les plus critiques, ce qui réduit la fatigue liée aux alertes et améliore l’efficacité opérationnelle.

en agrégeant toutes les données sur les risques et en appliquant le bon contexte et la bonne hiérarchisation, l’intégration aide les équipes de sécurité à se concentrer sur les problèmes les plus critiques, ce qui réduit la fatigue liée aux alertes et améliore l’efficacité opérationnelle. Intégration certifiée et fiable : un processus de certification rigoureux garantit que le connecteur entre Wiz et VRM est fiable, cohérent et pris en charge conjointement. Les clients sont assurés que les données circulent correctement et que les deux équipes ont les bons outils pour résoudre tout problème éventuel.

La valeur combinée de ces deux offres permettra de rationaliser la sécurité des organisations qui ont entrepris leur transition vers le cloud, quel que soit le stade où elles se trouvent dans ce processus.

« En intégrant Veracode à l’écosystème WIN, nous élargissons la puissance du contexte basé sur le cloud pour aider les organisations à faire le lien entre les applications et les risques liés au cloud », explique Oron Noah, vice-président de l’extensibilité des produits et des partenariats chez Wiz.

WIN permet un modèle opérationnel de sécurité du cloud grâce auquel les équipes de sécurité et cloud travaillent en collaboration pour comprendre et contrôler les risques tout au long de leur pipeline d’intégration continue/livraison continue (CI/CD). Grâce à ce partenariat, Wiz et Veracode établissent la norme industrielle en matière de stratégie de solutions intégrées pour optimiser l’efficacité opérationnelle.

Les clients actuels de Veracode Risk Manager peuvent activer le connecteur Wiz dès aujourd’hui via la page Wiz Integrations. Pour une démonstration personnalisée de la manière dont cette intégration peut transformer le programme de sécurité des applications d’une organisation, rendez-vous sur https://www.veracode.com/get-your-personalised-veracode-solution-demo/.

