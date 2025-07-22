Andersen Consulting通过新增合作公司BD Emerson强化网络安全能力

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Andersen Consulting与BD Emerson达成合作协议，后者是一家专精于网络安全、合规、隐私及技术领域的领先咨询公司。

BD Emerson提供网络安全、隐私、合规及数字化转型方面的综合咨询与落地执行服务。该公司通过将安全、法律及合规要素融入运营的每一层级，帮助企业安全地实现规模化发展、建立信任并满足复杂的监管要求。BD Emerson为客户提供端到端支持，涵盖安全软件开发、开发安全运营(DevSecOps)集成、隐私计划制定以及高管派遣服务等。

BD Emerson董事总经理Drew Danner表示：“与Andersen Consulting合作，使我们能够进一步践行自身使命，即提供与业务相契合的前瞻性技术解决方案。我们可以为客户打造坚实的数字基础，不仅能应对当下的挑战，还能预见未来的机遇。”

Andersen全球董事长兼首席执行官Mark L. Vorsatz补充道：“在数字韧性至关重要的时代，我们与BD Emerson的合作增强了我们为客户提供一体化解决方案的能力，这些解决方案将战略洞察力与技术卓越性相结合。此次合作巩固了我们对于帮助客户在快速演变的技术环境中取得成功的承诺。”

Andersen Consulting是一家全球性的咨询机构，提供一系列全面的服务，涵盖企业战略、业务、技术和AI转型，以及人力资本解决方案。Andersen Consulting与Andersen Global的多维服务模式相结合，在全球平台上提供世界级的咨询、税务、法律、估值、全球人员流动和咨询专业服务，在全球拥有超过2万名专业人员，并通过其成员公司和合作公司在500多个地点设有分支机构。Andersen Consulting Holdings LP是一家有限合伙企业，通过其在全球的成员公司和合作公司提供咨询解决方案。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。