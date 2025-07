Corpay Cross-Border es nombrado socio oficial de divisas del Campeonato Mundial de Supercross de la FIM

Facilita el acceso a las soluciones de gestión de los riesgos cambiarios y pagos transfronterizos

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Corpay, Inc.*, (NYSE: CPAY) líder mundial en pagos corporativos, tiene el orgullo de anunciar que el negocio de Corpay Cross-Border ha llegado a un acuerdo con el Campeonato Mundial de Supercross de la FIM, el principal campeonato internacional de carreras de supercross en estadios, por el cual se convertirá en su Socio Oficial de Cambio de Divisas (FX). En el marco de esta asociación, World Supercross podrá utilizar las soluciones innovadoras de Corpay Cross Border para ayudar a mitigar la exposición al cambio de divisas en sus necesidades comerciales diarias. Asimismo, la plataforma galardonada de Corpay Cross-Border les permitirá gestionar sus pagos globales desde un solo punto de acceso. El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

