Eton Solutions kündigt strategische Partnerschaft mit Asas Capital an, um „Family Office as a Service“ im Nahen Osten einzuführen

DUBAI, VAE--(BUSINESS WIRE)--Eton Solutions, ein führender Anbieter von WealthTech-Lösungen, hat heute eine exklusive Partnerschaft mit Asas Capital angekündigt, einem renommierten Multi-Family-Office mit starker Präsenz in den VAE und neu lizenzierter Geschäftstätigkeit in Saudi-Arabien. Im Rahmen dieser Kooperation entsteht die erste „Family Office as a Service“-Plattform im Nahen Osten, die das regionale Fachwissen von Asas Capital mit Etons modernster ERP-Technologie vereint und die Vermögensverwaltung für Ultra-High Net Worth (UHNW)- und High Net Worth (HNW)-Familien transformieren wird.

Asas Capital hat seinen Hauptsitz im Dubai International Financial Centre (DIFC) und ist von der Dubai Financial Services Authority (DFSA) lizenziert. Das Unternehmen verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung in der Investmentberatung innerhalb des Gulf Cooperation Council (GCC) und kann eine starke Erfolgsbilanz in den Bereichen Private Equity, Pre-IPO-Investments, Vermögensverwaltung und Unternehmensberatung vorweisen. Asas Capital nutzt nun sein starkes regionales Netzwerk und seine Marktkenntnis, um ein transformatives „Family Office as a Service“-Modell im Nahen Osten einzuführen. Dieses Angebot zielt darauf ab, den sich wandelnden Bedürfnissen von Ultra-High- und High-Net-Worth-Familien gerecht zu werden, indem institutionelle Finanzlösungen mit maßgeschneiderter Beratung kombiniert werden. Verankert in Ethik, Transparenz und einem Stakeholder-First-Ansatz ist Asas Capital im Begriff, die Family-Office-Landschaft in Saudi-Arabien – einem der am schnellsten wachsenden Märkte für privates Vermögen der Welt – neu zu definieren. Durch die Ausrichtung auf technologiegestützte Spätphaseninvestitionen und Innovation untermauert das Unternehmen seine Fähigkeit, integrierte und leistungsstarke Vermögenslösungen in der gesamten Region anzubieten.

Der Nahe Osten, Heimat einiger der dynamischsten UHNW-Märkte der Welt, bietet eine bedeutende Chance für Innovationen bei Family-Office-Dienstleistungen. Mit dieser Partnerschaft bekräftigt Eton Solutions seine globalen Expansionsbemühungen und fügt Saudi-Arabien seiner Liste internationaler Märkte wie Großbritannien, der Schweiz, den VAE, Indien, Singapur, Hongkong, Indonesien, Taiwan, Australien und Neuseeland hinzu. Über die AtlasFive®-Plattform des Unternehmens werden derzeit über 1 Billion US-Dollar für 800 Familien weltweit verwaltet und jährlich 14,2 Millionen Transaktionen verarbeitet.

Satyen Patel, Executive Chairman von Eton Solutions, sagte: „Der Nahe Osten stellt einen Eckpfeiler in der globalen Strategie von Eton dar, und unsere Partnerschaft mit Asas Capital beschleunigt unsere gemeinsame Vision eines innovativen Family-Office-Angebots. Mit Eton erhalten Kunden Echtzeit-Einblicke in die Portfolio-Performance, automatisierte Compliance und Szenarienmodellierung – und das bei absoluter Datensicherheit. Gemeinsam halten wir nicht nur Schritt mit dem Wachstum der Region, sondern tragen zur Gestaltung ihrer Zukunft bei.“

Himanshu Khandelwal, CEO von Asas Capital, kommentierte die Partnerschaft wie folgt: „Etons Partnerschaft mit Asas setzt einen neuen Goldstandard für Family-Office-Dienstleistungen in der Golfregion. Ein diszipliniertes Governance-Modell ist unerlässlich, um das Vermächtnis einer Familie in eine resiliente und nachhaltige Zukunft zu überführen. Da Asas selbst aus einem Family Office hervorgegangen ist, verfügt das Unternehmen über tiefgreifende Erkenntnisse über die einzigartigen Bedürfnisse von Familien, die generationenübergreifendes Vermögen strukturieren, konsolidieren und verwalten möchten. Durch die Integration der weltweit bewährten Plattform von Eton sind wir nun in der Lage, Familienvermögen mit beispielloser Präzision und Transparenz zu optimieren und intelligente Technologie in den Mittelpunkt unserer Kundenbeziehungen zu stellen. Gemeinsam verwalten wir nicht nur Vermögen – wir gestalten eine intelligentere und sicherere Zukunft für die erfolgreichsten Familien der Golfregion.“

Über Eton Solutions: Eton Solutions ist ein Unternehmen für ERP-Softwareprodukte und -Dienstleistungen, das gegründet wurde, um die komplexen Anforderungen von Family Offices und Private-Equity-Unternehmen weltweit zu erfüllen. Das Unternehmen hat seinen Sitz in den Vereinigten Staaten, im Research Triangle Park, NC. Der internationale Hauptsitz befindet sich in Singapur und konzentriert sich auf die Bedienung von Märkten außerhalb Amerikas. Wir bieten zwei Flaggschiffprodukte an, AtlasFive® und EtonAI™, die zusammen 1 Billion US-Dollar über unsere integrierte Plattform verwalten. Das von führenden Family Offices entwickelte AtlasFive® vereint und verwaltet alle liquiden und alternativen Anlagewerte sowie Daten, Berichte und Workflow-Prozesse ganzheitlich. EtonAI™ bringt dabei fortschrittliche, KI-gestützte Erkenntnisse und Automatisierung in jeden Aspekt Ihrer Betriebsabläufe. Mit einer einzigen Informationsquelle führt Eton Solutions Family Offices und Private-Equity-Firmen in die Zukunft, und zwar durch maximale Effizienz sowie minimale Fehler und Risiken. Eton Solutions hat seit seiner Gründung eine jährliche Wachstumsrate von über 100 % verzeichnet. Besuchen Sie: https://www.eton-solutions.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.