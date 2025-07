ATOBA Energy et Air Moana concluent un partenariat stratégique pour accélérer le déploiement de carburant d’aviation durable en Polynésie française

LYON, France & PAPEETE, Polynésie française--(BUSINESS WIRE)--ATOBA Energy et Air Moana ont signé un accord pour mettre en œuvre des solutions évolutives d’approvisionnement en carburant d’aviation durable (SAF Sustainable Aviation Fuel). Cette collaboration stratégique vise à garantir une disponibilité à long terme de SAF tout en soutenant les initiatives locales de développement de carburant durable à Tahiti.

C’est une avancée majeure vers la décarbonation de l’aviation dans la région Pacifique.

Dans le cadre de cet accord, ATOBA Energy travaillera avec Air Moana pour construire une chaîne d’approvisionnement en SAF résiliente et compétitive, adaptée aux objectifs de durabilité progressifs d’Air Moana de 2026 à 2035, en combinant la méthode du “book and claim” (via certificats) et des livraisons physiques de SAF.

Le partenariat comprend également l’ambition de soutenir la feuille de route de la Polynésie française en matière de SAF, ATOBA apportant son expertise en technologies de production de SAF, analyse de marché et stratégies de mise en œuvre.

« Nous sommes très fiers de collaborer avec Air Moana, car ce partenariat représente le cœur de la mission d’ATOBA : un fournisseur de SAF flexible, pragmatique et orienté client, » a déclaré Arnaud NAMER, PDG d’ATOBA Energy.

« Fournir une approche mixte de certificats et de livraisons physiques nous permet de répondre aux besoins des compagnies aériennes tout en développant la chaîne de valeur du SAF. C’est notre première étape dans le déploiement de nos ambitions en Asie-Pacifique. »

Air Moana a exprimé son intention de conclure un accord d’achat de SAF sur 10 ans, afin de faire croître progressivement son approvisionnement en carburant durable entre 2026 et 2035, avec des objectifs de décarbonation similaires à ceux du mandat européen sur le SAF.

« Nous sommes fiers de nous associer à ATOBA pour offrir un ciel plus propre à la Polynésie française, » a déclaré Lionel GUERIN, PDG d’Air Moana.

« Ce protocole d’accord reflète notre vision à long terme et notre engagement à mener la transition durable de l’aviation dans le Pacifique. ATOBA est un partenaire idéal pour Air Moana grâce à sa connaissance approfondie du secteur et à ses solutions d’approvisionnement technologiques neutres, adaptées aux régions isolées comme la nôtre. Nous sommes fiers d’être à la fois la première compagnie exploitant des ATR ainsi que la première basée dans le Pacifique, à initier un tel projet. »

À propos d’ATOBA Energy

ATOBA est un agrégateur intermédiaire de carburant d’aviation durable qui vise à accélérer la transition énergétique du secteur aérien en résolvant le dilemme financier entre compagnies aériennes et producteurs.

ATOBA propose des contrats de SAF à long terme à des prix optimisés aux compagnies aériennes et aux revendeurs de carburant. L’entreprise garantit sécurité et compétitivité à ses partenaires via des approvisionnements diversifiés et une expertise de haut niveau.

La stratégie d’agrégation d’ATOBA permet également à l’industrie du SAF de se développer en apportant aux producteurs des accords d’achat à long terme soutenant leurs décisions d’investissement final pour leurs usines de production.

À propos d’Air Moana – Te mana no te ma’iti (Le pouvoir de choisir)

Air Moana, compagnie aérienne régionale basée en Polynésie-Française, a débuté ses opérations en février 2023 et exploite aujourd’hui trois avions ATR 72-600.

La mission d’Air Moana est de rendre le ciel polynésien accessible au plus grand nombre tout en proposant une expérience de voyage unique. Air Moana aspire à devenir un acteur clé de la mobilité inter-iles tout en respectant les équilibres environnementaux de la Polynésie Française.

Air Moana dessert les îles de Bora Bora, Huahine, Raiatea, Moorea, Rangiroa, Fakarava, ainsi que les îles Marquises de Nuku Hiva et Hiva Oa au départ de Tahiti.

Air Moana, c'est une famille de plus de 240 personnes passionnées et dévouées, unies par la volonté de proposer la meilleure expérience possible.

Notre engagement va au-delà du vol. Avec notre politique RSE, nous visons à enrichir la communauté, à réduire notre empreinte environnementale, à soutenir l'économie locale et à valoriser notre territoire et sa population, jouant ainsi un rôle clé dans le développement de la Polynésie française de demain.

Nous sommes impatients de vous accueillir à bord !

