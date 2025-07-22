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Andersen Consulting透過新增合作公司BD Emerson強化網路安全能力

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Andersen Consulting與BD Emerson達成合作協議，後者是一家專精于網路安全、法規遵循、隱私及技術領域的一流顧問公司。

BD Emerson提供網路安全、隱私、法規遵循及數位化轉型方面的綜合顧問與實際執行服務。該公司透過將安全、法律及法規遵循要素融入營運的每一層級，協助企業安全地實現規模化發展、建立信任並滿足複雜的法規要求。BD Emerson為客戶提供端對端支援，涵蓋安全軟體發展、開發安全操作維運(DevSecOps)整合、隱私計畫制定以及高階主管派遣服務等。

BD Emerson董事總經理Drew Danner表示：「與Andersen Consulting合作，使我們能夠進一步踐行自身使命，即提供與業務相契合的前瞻性技術解決方案。我們可以為客戶打造堅實的數位基礎，不僅能因應當下的挑戰，還能預見未來的商機。」

Andersen全球董事長兼執行長Mark L. Vorsatz補充說道：「在數位韌性至關重要的時代，我們與BD Emerson的合作強化了我們為客戶提供整合式解決方案的能力，這些解決方案將策略洞察力與技術卓越性相結合。此次合作鞏固了我們對於協助客戶在快速演變的技術環境中取得成功的承諾。」

Andersen Consulting是一家全球性的顧問機構，提供一系列全面的服務，涵蓋企業策略、業務、技術和AI轉型，以及人力資本解決方案。Andersen Consulting與Andersen Global的多維服務模式相結合，在全球平台上提供世界一流的顧問、稅務、法律、估值、全球人員流動和顧問專業服務，在全球擁有超過2萬名專業人員，並透過其成員公司和合作公司在500多個地點設有分支機搆。Andersen Consulting Holdings LP是一家有限合夥企業，透過其在全球的成員公司和合作公司提供顧問解決方案。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

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