Andersen Consulting renforce ses capacités de cybersécurité avec l'ajout de BD Emerson

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting vient de conclure un accord de collaboration avec BD Emerson, une société de conseil de premier plan spécialisée dans la cybersécurité, la conformité, la confidentialité et la technologie.

BD Emerson fournit des conseils intégrés et une exécution pratique dans les domaines de la cybersécurité, de la confidentialité, de la conformité et de la transformation numérique. La société aide les organisations à évoluer en toute sécurité, à renforcer la confiance et à répondre aux exigences réglementaires complexes en intégrant la sécurité, la légalité et la conformité dans chaque couche opérationnelle. BD Emerson prend en charge les besoins de bout en bout, du développement de logiciels sécurisés et de l'intégration DevSecOps au développement de programmes de confidentialité et au leadership exécutif fractionnaire.

« La collaboration avec Andersen Consulting nous permet d’élargir notre mission consistant à fournir des solutions technologiques proactives et alignées sur les activités commerciales », déclare Drew Danner, directeur général de BD Emerson. « Nous pouvons fournir aux clients une base numérique renforcée qui non seulement répond aux défis d’aujourd’hui, mais anticipe également les opportunités futures. »

Mark L. Vorsatz, président mondial et CEO d’Andersen, ajoute : « À une époque où la résilience numérique est cruciale, notre collaboration avec BD Emerson renforce notre capacité à offrir à nos clients des solutions intégrées qui combinent vision stratégique et excellence technique. Cette collaboration renforce notre engagement à aider nos clients à réussir dans un environnement technologique en évolution rapide ».

Andersen Consulting est un cabinet de conseil international qui propose une gamme complète de services couvrant la stratégie d'entreprise, la transformation commerciale, la technologie et de l'intelligence artificielle, ainsi que des solutions en matière de capital humain. Andersen Consulting s'intègre au modèle de service multidimensionnel d'Andersen Global, qui offre, sur une plateforme mondiale, une expertise de classe mondiale en matière de conseil, de fiscalité, de droit, d'évaluation, de mobilité mondiale et d'expertise consultative. La société compte plus de 20 000 spécialistes dans le monde et une présence sur plus de 500 sites par l'intermédiaire de ses cabinets membres et de ses cabinets collaborateurs. Andersen Consulting Holdings LP est une société en commandite qui fournit des solutions de conseil par l'intermédiaire de ses cabinets membres et de ses cabinets collaborateurs dans le monde entier.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.