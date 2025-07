Fresha renforce l'engagement client avec la messagerie RCS pour entreprise optimisée par Twilio et Google

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Twilio (NYSE : TWLO), la plateforme d’engagement client qui génère des expériences personnalisées en temps réel pour les grandes marques d’aujourd’hui, annonce aujourd’hui que Fresha, une plateforme de réservation de premier plan pour l’industrie de la beauté et du bien-être, renforce la confiance des clients et stimule une croissance commerciale significative en adoptant la messagerie Rich Communication Services (RCS), optimisée par Twilio et Google.

Fresha, qui traite plus de 700 000 rendez-vous par jour pour ses 130 000 partenaires dans 120 pays, est passé des SMS traditionnels à la messagerie RCS pour transformer les notifications standard en conversations de marque fiables. La transition a entraîné une optimisation immédiate et mesurable du parcours client, y compris un taux de lecture de 41,3% sur les messages de rendez-vous et une augmentation de 7,1% des avis clients.

« Nous sommes là pour faciliter la vie des propriétaires de salons, en mettant leurs besoins au centre de tout ce que nous concevons », déclare Jeremy Miller, responsable des produits, Fresha. « Lorsque les messages proviennent d’une marque Fresha vérifiée et reconnaissable, les gens s’engagent davantage parce qu’ils savent qu’elle est authentique. Cette confiance permet de renforcer les relations et d’obtenir de meilleurs résultats. »

La messagerie vérifiée et interactive génère un impact commercial mesurable

Contrairement aux SMS traditionnels, RCS offre un canal sécurisé et à fort impact pour la communication avec les clients, avec des identités d'expéditeur vérifiées, des médias riches et des boutons interactifs. Pour Fresha, cela signifiait remplacer les messages en texte brut par des notifications dynamiques de marque pour les confirmations, les rappels et les remerciements.

Avec l’API de Twilio, Fresha a déployé RCS sans changement de code, obtenant des résultats remarquables par rapport aux SMS :

Engagement plus élevé : les messages RCS liés aux rendez-vous ont atteint un taux de lecture de 41,3 %.

les messages RCS liés aux rendez-vous ont atteint un taux de lecture de 41,3 %. Confirmations en hausse : une augmentation de 6% du nombre de clients confirmant leurs rendez-vous.

une augmentation de 6% du nombre de clients confirmant leurs rendez-vous. Croissance post-rendez-vous : les invites interactives ont entraîné une hausse de 7,1% des avis clients et une augmentation de 5,3% des pourboires, augmentant directement les revenus des partenaires.

les invites interactives ont entraîné une hausse de 7,1% des avis clients et une augmentation de 5,3% des pourboires, augmentant directement les revenus des partenaires. Délivrabilité supérieure : les messages RCS ont atteint un taux de diffusion de 99,2 %, ce qui a permis de s'assurer que les communications essentielles étaient systématiquement reçues.

« RCS se distingue par sa fiabilité », déclare Stephen Brough, Global GTM Head - RCS for Business, Google. « Lorsque les clients voient clairement qui leur envoie des messages, ils s’engagent davantage : ils sont plus susceptibles de répondre, de confirmer des rendez-vous ou de partager un avis. La confiance fait toute la différence. »

Construire des expériences omnicanales fluides avec Twilio

Fresha, client de Twilio depuis 2016, a initialement déployé des SMS et a progressivement adopté des canaux supplémentaires tels que WhatsApp, email, voix, chat et RCS. L’intégration de Twilio Flex pour centraliser ces canaux a été rendue possible par le partenaire stratégique de Twilio, Zing. Avec l’aide des solutions de Twilio, Fresha peut désormais créer et lancer de nouvelles fonctionnalités à un rythme soutenu, en se concentrant sur les préférences locales des clients et en restant fiable et conforme à mesure qu’elles évoluent.

Jeremy Miller, responsable des produits, Fresha, déclare : «Twilio nous permet d'effectuer des lancements dans de nouveaux pays en sachant que nos messages seront diffusés, protégeant ainsi l’expérience client, où que nous allions. »

Peter Bell, vice-président du marketing, EMEA, Twilio, déclare : « À l’ère numérique, la confiance des clients n’a jamais été aussi importante et pourtant, nous nous méfions tous de plus en plus des canaux de communication. En fait, selon le rapport SOCER de Twilio, 61% des consommateurs ne croient pas que les marques utilisent leurs données dans leur meilleur intérêt. En adoptant RCS, ils ont transformé la messagerie en un espace sécurisé et de marque que leurs clients reconnaissent et en qui ils ont confiance. Grâce à la technologie de Twilio, Fresha noue des relations plus solides depuis la première réservation jusqu’au dernier remerciement et au-delà. »

À propos de Twilio

Les entreprises leaders d'aujourd'hui font confiance à la Customer Engagement Platform (CEP) de Twilio pour établir des relations directes et personnalisées avec leurs clients partout dans le monde. Twilio permet aux entreprises d'utiliser les communications et les données pour renforcer l'intelligence et de la sécurité à chaque étape du parcours client, des ventes au marketing en passant par la croissance, le service client et de nombreux autres cas d'utilisation de l'engagement de manière flexible et programmatique. Dans 180 pays, des millions de développeurs et des centaines de milliers d'entreprises utilisent Twilio pour créer des expériences magiques pour leurs clients. Pour plus d'informations sur Twilio (NYSE : TWLO), visitez www.twilio.com.

À propos de Fresha

Fresha, l'une des plus grandes plateformes de réservation dédiées à la beauté et au bien-être, bénéficie de la confiance de plus de 130 000 entreprises dans 120 pays. À ce jour, les clients ont pris plus d'un milliard de rendez-vous via la plateforme, qui envoie désormais plus de 1,5 million de messages chaque jour. Avec pour mission de rendre les soins personnels universellement accessibles, la croissance de Fresha est alimentée par des expériences transparentes et personnalisées, avant, pendant et après chaque rendez-vous. Réaliser cela à l’échelle mondiale n’est pas un simple exploit, c’est aussi la mission centrale de la vision de Fresha.

