Dante Omics AI Porta la Genomica nell'Era dell'Intelligenza Artificiale con la Piattaforma Proprietaria di Multiomica con Accellerazione GPU

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Dante Omics AI, una forza pionieristica nella genomica computazionale, ha annunciato oggi un aggiornamento rivoluzionario della sua piattaforma di allineamento del genoma e della multiomica e di chiamata delle varianti. Il sistema migliorato sfrutta la tecnologia GPU NVIDIA all'avanguardia per offrire velocità e precisione senza precedenti nell'analisi genomica, segnando un balzo in avanti trasformativo nel portare la genomica nell'era dell'intelligenza artificiale.

Una rivoluzionaria pipeline genomica accelerata dalle GPU

L'aggiornamento della piattaforma Dante Omics AI rappresenta un cambiamento paradigmatico nelle modalità di elaborazione e analisi dei dati genomici. Sfruttando la potenza di elaborazione in parallelo delle GPU NVIDIA, il software Dante Avanti accelera drasticamente l'allineamento del genoma, la chiamata di varianti e i flussi di lavoro di reportistica personalizzata. Questo progresso tecnologico consente a ricercatori, clinici e aziende di biotecnologia di ottenere informazioni da complessi set di dati genomici con un'efficienza senza precedenti.

"Stiamo assistendo a un momento cruciale in cui l'intelligenza artificiale incontra la genomica su scala", ha dichiarato Andrea Riposati, CEO di Dante Omics AI. "La nostra piattaforma accelerata dalle GPU non si limita a rendere più veloce l'analisi genomica, ma trasforma radicalmente ciò che è possibile fare nella medicina personalizzata, nella ricerca sulla longevità e sulla salute della popolazione".

Miglioramenti chiave della piattaforma

Il sistema Dante Omics AI aggiornato offre diverse capacità innovative:

Integrazione multiomica migliorata: La piattaforma ora elabora e allinea senza problemi diversi tipi di dati omici - tra cui genomica, trascrittomica, proteomica e metabolomica - all'interno di un quadro unificato guidato dall'intelligenza artificiale.

Architettura AI scalabile: Il design modulare del sistema consente di scalare in modo dinamico su più configurazioni di GPU, supportando progetti di ricerca individuali e studi di popolazione su larga scala.

Applicazioni per la medicina di precisione: La maggiore accuratezza nel rilevamento e nell'annotazione delle varianti supporta strategie terapeutiche più precise e personalizzate.

Trasformare la ricerca genomica e la pratica clinica

Le capacità multiomiche della piattaforma sono particolarmente significative per la ricerca sulle malattie complesse, dove la comprensione dell'interazione tra i diversi livelli biologici è fondamentale per sviluppare trattamenti efficaci. Integrando i dati genomici, trascrittomici e proteomici in un'unica struttura alimentata dall'intelligenza artificiale, i ricercatori possono identificare nuovi bersagli terapeutici e biomarcatori con maggiore precisione.

Per ulteriori informazioni, visitare DanteOmics.com.

Informazioni su Dante Omics AI

Dante Omics AI è un fornitore leader di soluzioni genomiche basate sull'intelligenza artificiale, dedicato ad accelerare le scoperte e a migliorare i risultati dei pazienti attraverso strumenti avanzati di biologia computazionale. L'innovativa piattaforma dell'azienda combina l'intelligenza artificiale all'avanguardia con l'elaborazione ad alte prestazioni per offrire capacità di analisi genomica trasformative a istituti di ricerca, laboratori clinici e aziende biotecnologiche di tutto il mondo.