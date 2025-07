Veracode voegt zich bij het Wiz Integration Network (WIN) om blinde vlekken in de beveiliging van applicaties naar de cloud te elimineren

BURLINGTON, Mass.--(BUSINESS WIRE)--Veracode, wereldwijd leider in applicatierisicobeheer, heeft vandaag een samenwerking aangekondigd met toonaangevende cloudbeveiligingsprovider Wiz, waarmee het deel uitmaakt van het Wiz Integration (WIN)-platform. Deze alliantie versterkt WIN door de kracht van Veracode Risk Manager (VRM) beschikbaar te maken voor het partnerecosysteem, waardoor klanten Wiz- en Veracode-oplossingen naadloos kunnen integreren in hun bestaande workflows.

De enorme omvang en diversiteit aan kwetsbaarheidsgegevens kunnen zelfs de meest volwassen organisaties onder druk zetten. Veracode Risk Manager is een Application Security Posture Management (ASPM)-oplossing die is ontworpen om deze uitdaging aan te gaan door risico's van code naar cloud te verenigen en prioritering en herstel te automatiseren om beveiligingsteams te helpen kritieke fouten sneller op te lossen. Met VRM-connectoren – connectoren naar bevindingen en activabronnen van derden – krijgen beveiligingsteams een geconsolideerd beeld van risico's gedurende de gehele softwareontwikkelingscyclus. Deze connectoren integreren de bevindingen van Veracode op het gebied van statische, dynamische en softwarecompositieanalyses, samen met problemen die zijn ontdekt door tools van derden, zoals Wiz. Dit helpt beveiligingsteams de hoofdoorzaken te achterhalen, risico's te prioriteren en dienovereenkomstig te herstellen.

"Beveiligingsteams worden overweldigd – niet door een gebrek aan data, maar door een overvloed aan data, verspreid over te veel losse tools," aldus Derek Maki, hoofd Product bij Veracode. "Door de deep-cloud-security-bevindingen van Wiz rechtstreeks op te nemen in Veracode Risk Manager en te correleren met de detecties van Veracode applicatiebeveiligingstests, geven we beveiligingsteams een duidelijker, sneller en geprioriteerd beeld van risico's, zodat ze direct actie kunnen ondernemen."

WIN stelt Wiz en Veracode in staat om geprioriteerde beveiligingsbevindingen te delen met context, inclusief inventarisatie, kwetsbaarheden, problemen en configuratiebevindingen. Gemeenschappelijke klanten profiteren van de volgende voordelen:

Slimmere, nauwkeurigere risicoprioritering: de bevindingen van Wiz worden rechtstreeks doorgevoerd in Veracode Risk Manager, waardoor het scoremodel wordt verbeterd en een nauwkeurigere prioritering van beveiligingsproblemen mogelijk wordt op basis van realtime, contextuele risicogegevens.

de bevindingen van Wiz worden rechtstreeks doorgevoerd in Veracode Risk Manager, waardoor het scoremodel wordt verbeterd en een nauwkeurigere prioritering van beveiligingsproblemen mogelijk wordt op basis van realtime, contextuele risicogegevens. Minder ruis, minder burn-out: door alle risicogegevens te aggregeren en de juiste context en prioritering toe te passen, helpt de integratie beveiligingsteams zich te concentreren op de meest kritieke problemen, waardoor waarschuwingsmoeheid wordt verminderd en de operationele efficiëntie wordt verbeterd.

door alle risicogegevens te aggregeren en de juiste context en prioritering toe te passen, helpt de integratie beveiligingsteams zich te concentreren op de meest kritieke problemen, waardoor waarschuwingsmoeheid wordt verminderd en de operationele efficiëntie wordt verbeterd. Gecertificeerde, betrouwbare integratie: een streng certificeringsproces garandeert dat de connector tussen Wiz en VRM betrouwbaar, consistent en gezamenlijk ondersteund is. Klanten kunnen erop vertrouwen dat de gegevensstromen correct zijn en dat beide teams zijn uitgerust om eventuele problemen op te lossen.

De gecombineerde waarde van deze twee oplossingen stroomlijnt de beveiliging voor organisaties die zich in de cloud bevinden, ongeacht waar ze zich in die transitie bevinden.

"Door Veracode in het WIN-ecosysteem te integreren, breiden we de kracht van cloud-native context uit om organisaties te helpen de verbanden te leggen tussen applicatie- en cloudrisico's," aldus Oron Noah, Vice President Product Extensibility & Partnerships bij Wiz.

WIN maakt een operationeel model voor cloudbeveiliging mogelijk waarmee beveiligings- en cloudteams samenwerken om risico's in hun Continuous Integration/Continuous Delivery (CI/CD)-pijplijn te begrijpen en te beheersen. Door deze samenwerking stellen Wiz en Veracode de industrienorm in geïntegreerde oplossingsstrategieën om de operationele efficiëntie te optimaliseren.

Huidige klanten van Veracode Risk Manager kunnen de Wiz-connector vandaag nog inschakelen via de Wiz Integrations Page. Ga voor een gepersonaliseerde demo van de wijze waarop deze integratie het applicatiebeveiligingsprogramma van een organisatie kan transformeren naar https://www.veracode.com/get-your-personalised-veracode-solution-demo/.

