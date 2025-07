Cisco obtient une licence pour le pool de brevets Wi-Fi 6 de Sisvel

LUXEMBOURG--(BUSINESS WIRE)--Cisco Systems, Inc. est le tout dernier licencié du programme de pool de brevets Wi-Fi 6 de Sisvel.

L’accord, conclu à l’amiable, offre à Cisco un accès unique à près de 2 000 brevets (245 familles de brevets) reconnus à ce jour, grâce au processus d’évaluation indépendante des brevets du pool, comme étant essentiels à la norme 802.11ax Wi-Fi 6.

Cisco est le leader mondial des technologies qui révolutionne la manière dont les organisations échangent et se protègent à l’ère de l’IA. Il s’agit d’un leader mondial des technologies de réseau d’entreprise, notamment des points d’accès de niveau entreprise.

Le pool Sisvel Wi-Fi 6 a été créé en juillet 2022 et a récemment connu un regain d’intérêt significatif. Outre Cisco, plus de 20 nouveaux licenciés ont rejoint le pool depuis le début du T4 2023.

Les brevets du pool Wi-Fi 6 de Sisvel sont détenus par les entreprises identifiées sur https://www.sisvel.com/licensing-programmes/Wi-Fi/wifi-6/#tab-patent-owners. Toutes ont joué un rôle clé dans le développement de la technologie Wi-Fi 6.

« Nous sommes ravis d’accueillir Cisco parmi les licenciés de notre pool Wi-Fi et les remercions pour le professionnalisme dont ils ont fait preuve tout au long du processus de négociation », déclare Nick Webb, responsable des licences chez Sisvel. « Cet accord constitue une étape importante pour le pool et une validation majeure de sa proposition, qui consiste à offrir un accès transparent et efficace aux brevets qui sous-tendent la technologie Wi-Fi de classe mondiale. Nous sommes impatients d’accueillir d’autres licenciés au cours des prochains mois et de stimuler l’innovation Wi-Fi pendant de nombreuses années. »

