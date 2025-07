SS&C Technologies adquirirá a Calastone

WINDSOR (EUA)--(BUSINESS WIRE)--A SS&C Technologies Holdings, Inc. (Nasdaq: SSNC) anunciou hoje um acordo definitivo para adquirir a Calastone, a maior rede mundial de fundos e principal fornecedora de soluções tecnológicas para os setores de gestão de patrimônio e ativos, da empresa de investimentos global Carlyle. O preço de compra é de aproximadamente £ 766 milhões (cerca de US$ 1,03 bilhão), sujeito a certos ajustes.

Com sede em Londres, a Calastone opera a maior rede global de fundos, conectando mais de 4,5 mil das principais organizações financeiras do mundo em 57 mercados. A aquisição deverá ser concluída no quarto trimestre de 2025, sujeita a aprovações regulatórias. A SS&C espera que a aquisição seja rentável dentro de 12 meses e planeja financiar a compra com uma combinação de dívida e dinheiro em caixa. Os mais de 250 funcionários da Calastone em Londres, Luxemburgo, Hong Kong, Taipé, Singapura, Nova York e Sydney devem se juntar à SS&C Global Investor & Distribution Solutions, reportando-se ao gerente geral Nick Wright.

“Estamos entusiasmados em receber Julien, a equipe da Calastone e seus valiosos clientes na SS&C”, disse Bill Stone, presidente e CEO da SS&C Technologies. “Juntos, criaremos um ecossistema de fundos global mais conectado, automatizado e inteligente – reduzindo a complexidade, melhorando a experiência do cliente e moldando o futuro das operações de distribuição e investimento.”

A aquisição da Calastone reforça o compromisso da SS&C em transformar as operações de investimento e impulsiona a expansão geográfica contínua da SS&C. A rede global e as soluções tecnológicas da Calastone complementam a liderança da SS&C em administração de fundos, serviços de agência de transferência, IA e automação inteligente. Ao combinar suas capacidades, as duas empresas oferecerão uma plataforma operacional unificada e em tempo real para reduzir custos, complexidade e riscos operacionais em todo o ecossistema global de fundos, além de moldar a distribuição. Esse alinhamento estratégico permite melhorar a distribuição, o atendimento ao investidor e a escalabilidade operacional, capacitando os gestores de ativos e patrimônio a inovar, diversificar produtos e oferecer melhores resultados para investidores no mundo todo.

“Estamos satisfeitos em unir forças com a SS&C em nossa missão conjunta de criar o ecossistema de gestão de patrimônio e ativos mais abrangente, inteligente e conectado”, afirmou Julien Hammerson, CEO da Calastone. “A escala mundial e a profunda experiência da SS&C em serviços e tecnologia de fundos nos permitirão acelerar a inovação e oferecer novos recursos digitais ao mercado. Mal podemos esperar para trabalhar juntos para oferecer serviços transformacionais a gestores de ativos e patrimônios e impulsionar o crescimento.”

Fernando Chueca, diretor administrativo da equipe de consultoria de investimentos da Carlyle Europe Technology Partners, comentou: “Estamos satisfeitos por ter apoiado a Calastone durante um período tão transformador de crescimento do negócio. Sua rede de tecnologia bem estabelecida representa uma oferta diferenciada e automatizada, e acreditamos que a empresa está bem posicionada para aproveitar sua posição no mercado e seu impulso comercial. Confiamos que a SS&C é a parceira certa para dar continuidade ao sucesso da Calastone e queremos ver a empresa prosperar em sua próxima fase.”

A SS&C foi assessorada pela Davis Polk & Wardwell LLP. O Barclays atuou como consultor financeiro exclusivo da Calastone, e a Linklaters e a Mishcon De Reya atuaram como consultores jurídicos da Calastone em relação à transação.

Sobre a Calastone

A Calastone é a maior rede global de fundos, conectando as principais organizações financeiras do mundo.

A missão da Calastone é reduzir a complexidade, o risco e os custos, permitindo que o setor ofereça maior valor aos investidores. Um total de 4,5 mil clientes em 57 países e territórios se beneficiam dos serviços da Calastone, processando mais de £ 250 bilhões em investimentos por mês.

A sede da Calastone está em Londres, com escritórios em Luxemburgo, Hong Kong, Taipé, Singapura, Nova York e Sydney.

Sobre a SS&C Technologies

A SS&C é uma provedora global de serviços e software para os setores de serviços financeiros e saúde. Fundada em 1986, a sede da SS&C está em Windsor (EUA), com escritórios no mundo inteiro. Mais de 22 mil organizações de serviços financeiros e saúde, desde as maiores empresas do mundo até pequenas e médias empresas, confiam na SS&C por sua expertise, escala e tecnologia.

Sobre a Carlyle

A Carlyle (NASDAQ: CG) é uma empresa de investimentos mundial com profundo conhecimento do setor que aplica capital privado em três segmentos de negócios: Private Equity Global, Crédito Global e Carlyle AlpInvest. Com US$ 453 bilhões em ativos sob gestão em 31 de março de 2025, o objetivo da Carlyle é investir com sabedoria e criar valor em nome de seus investidores, empresas do portfólio e das comunidades nas quais vivemos e investimos. A Carlyle emprega mais de 2,3 mil pessoas em 29 escritórios em quatro continentes. Mais informações em www.carlyle.com. Siga a Carlyle no X @OneCarlyle e no LinkedIn em The Carlyle Group.

Informações adicionais sobre a SS&C (Nasdaq:SSNC) estão disponíveis em www.ssctech.com.

Siga SS&C no X, LinkedIn e Facebook.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.