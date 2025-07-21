SS&C Technologies將收購Calastone

康乃狄克州溫莎--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- SS&C Technologies Holdings, Inc. (Nasdaq: SSNC)今日宣布達成一項最終協議，將從全球性投資公司Carlyle手中收購Calastone。Calastone是全球最大的基金網路，也是財富與資產管理產業技術解決方案的一流供應商。收購價格約為7.66億英鎊（約合10.3億美元），具體金額可能會有某些調整。

Calastone總部位於倫敦，運作著全球最大的基金網路，連結57個市場中超過4500家全球頂尖金融機構。此次收購可望於2025年第四季完成，尚需獲得主管機關核准。SS&C預期此次收購將在12個月內帶來價值成長，並計畫透過債務和手頭現金相結合的方式為收購提供資金。Calastone在倫敦、盧森堡、香港、臺北、新加坡、紐約和雪梨的250多名員工可望加入SS&C全球投資人與經銷解決方案部門，他們將向總經理Nick Wright彙報。

SS&C Technologies董事長兼執行長Bill Stone表示：「我們欣然歡迎Julien、Calastone團隊及其尊貴的客戶加入SS&C。透過攜手合作，我們將打造一個更加密切連結、自動化和智慧化的全球基金生態系統——降低複雜性、提升客戶體驗，並塑造經銷和投資運作的未來。」

對Calastone的收購強化了SS&C對於變革投資營運的承諾，並將協助SS&C持續推進地理擴張。Calastone的全球網路和技術解決方案與SS&C在基金管理、過戶代理服務、AI和智慧自動化方面的領先地位形成互補。透過整合雙方能力，兩家公司將提供一個統一的即時營運平台，以降低全球基金生態系統的成本、複雜性和營運風險，並塑造經銷格局。這種策略協同將提升經銷能力、投資人服務水準和營運可擴充性，協助資產和財富管理機構展開創新、實現產品多元化，並為全球投資人帶來更好的成果。

Calastone執行長Julien Hammerson表示：「我們很高興能與SS&C強強聯手，共同致力於打造最全面、最智慧、連結最密切的財富與資產管理生態系統。SS&C的全球規模以及在基金服務和技術領域的深厚專業知識，將使我們能夠加快創新，並向市場推出新的數位化能力。我們期待攜手合作，為資產和財富管理機構提供變革性服務，並推動成長。」

Carlyle Europe Technology Partners投資顧問團隊董事總經理Fernando Chueca表示：「我們很高興能在Calastone業務轉型發展的關鍵階段為其提供支援。其成熟的技術網路代表了一種差異化的自動化服務，我們相信該公司已做好充分準備，將鞏固其市場地位並延續業務發展動力。我們堅信，SS&C是能延續Calastone成功的理想合作夥伴，期待看到該公司在新階段蓬勃發展。」

SS&C的法律顧問為Davis Polk & Wardwell LLP。Barclays在此次交易中擔任Calastone的獨家財務顧問，Linklaters和Mishcon De Reya擔任Calastone的法律顧問。

關於Calastone

Calastone是連結全球頂尖金融機構的世界第一大基金網路。

Calastone的使命是降低複雜性、風險和成本，使產業能夠為投資人創造更大價值。57個國家和地區的4500家客戶受惠于Calastone的服務，每月處理的投資價值超過2500億英鎊。

Calastone總部位於倫敦，在盧森堡、香港、臺北、新加坡、紐約和雪梨設有辦事處。

關於SS&C Technologies

SS&C是一家為金融服務和醫療保健產業提供服務和軟體的全球供應商。SS&C成立於1986年，總部位於康乃狄克州溫莎，在世界各地設有辦事處。從全球最大的公司到中小型企業，超過22,000家金融服務和醫療保健機構都依賴SS&C的專業知識、規模和技術。

關於Carlyle

Carlyle (NASDAQ: CG)是一家全球性投資公司，擁有深厚的產業專業知識，在三個業務板塊部署私人資本：全球私人股權、全球信貸和Carlyle AlpInvest。截至2025年3月31日，Carlyle的資產管理規模約為4530億美元。公司的宗旨是明智投資，為投資人、投資組合公司以及我們生活和投資所在的社群創造價值。Carlyle在四大洲的29個辦事處擁有超過2300名員工。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.carlyle.com。請在X @OneCarlyle和LinkedIn @The Carlyle Group上關注Carlyle。

如欲瞭解更多關於SS&C (Nasdaq:SSNC)的信息，請造訪www.ssctech.com。

請在X、LinkedIn和Facebook上關注SS&C。

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