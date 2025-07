SS&C Technologies neemt Calastone over

WINDSOR, Conn.--(BUSINESS WIRE)--SS&C Technologies Holdings, Inc. (Nasdaq: SSNC) maakte vandaag een definitief akkoord bekend om Calastone over te nemen, het grootste wereldwijde fondsennetwerk en toonaangevende leverancier van technologische oplossingen voor de sectoren van vermogen- en activabeheer, van het internationale investeringenbedrijf Carlyle. De aankoopprijs bedraagt circa £766 miljoen (ongeveer US $1,03 miljard), onderworpen aan bepaalde verdere aanpassingen.

De hoofdzetel van Calastone is gevestigd in Londen, van waaruit het bedrijf het grootste wereldwijde fondsennetwerk exploiteert en zich met meer dan 4.500 van 's werelds vooraanstaande financiële organisaties in 57 markten verbindt. Naar verwachting wordt de overname in het vierde kwartaal van 2025 afgerond, behoudens goedkeuring door de regelgevende instanties. SS&C verwacht dat de overname in 12 maanden tijd groei zal opleveren en is van plan om deze overname te financieren met een combinatie van schulden en contant geld.

